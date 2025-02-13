تفاهم للارتقاء بالنظم الزراعية وسلامة الغذاء

أبرمت بلدية دبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز وتطوير أوجه التعاون والشراكة الفعّالة لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الارتقاء بالنظم الغذائية الزراعية، والتغذية، والنظم الغذائية الصحية، وتعزيز سلامة الغذاء، وذلك بما يدعم تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة.

وقّع المذكرة كل من المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لبلدية دبي بالإنابة، والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» لإقليم الشرق الأدنى وشمالي أفريقيا، وذلك في إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات.

وتستهدف المذكرة؛ توفير إطار عمل للتعاون بين الطرفين لتعزيز النقلات النوعية في النظم الغذائية الزراعية على مستوى إمارة دبي عبر نشر أفضل الممارسات التي توفر إنتاجاً وغذاء وبيئةً وجَودة حياة أفضل..