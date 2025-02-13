رئيس «جوجل»: الذكاء الاصطناعي لن يلغي الوظائف

قال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، إنه على عكس ما يشاع فإن الذكاء الاصطناعي سيخلق فرص عمل جديدة كما فعل ظهور شبكة الإنترنت سابقاً، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لن تلغي الوظائف، بل ستعيد تشكيلها، داعياً الحكومات للاستثمار في تدريب القوى العاملة وتأهيلها لمواكبة هذا التحول.

جاء ذلك خلال جلسة ضمن اليوم الثاني من أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، حاوره فيها معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات.

وتحدث بيتشاي عن التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الابتكارات الحديثة مثل DeepSeek تعكس الطبيعة العالمية لهذا التطور، وأكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح متاحاً بشكل متزايد للجميع، ما سيؤثر بعمق على مختلف المجالات.

وأشار إلى أن جوجل استجابت لهذه التغيرات بإطلاق ميزة AI Overviews، التي حسنت تجربة البحث بشكل ملحوظ، موضحاً أن محرك البحث جوجل يستقبل يومياً أكثر من 8.5 مليارات عملية بحث، وهو رقم يتجاوز عدد سكان العالم، كما أن جوجل مسؤولة عن 49% من إجمالي حركة الإنترنت العالمية، مما يضعها في موقع ريادي في تقديم المعلومات.

وفيما يتعلق بتأثير المنافسين، مثل ChatGPT ومنصات الذكاء الاصطناعي الأخرى، أكد بيتشاي أن سوق المعلومات يتوسع باستمرار، وأن تطورات الذكاء الاصطناعي ستخلق فرصاً جديدة للجميع والمنافسة فيه ليست ذات محصلة صفرية.