ثاني الزيودي: 110 مليارات دولار استثمارات الإمارات في أفريقيا

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حريصة على توطيد علاقاتها مع أفريقيا، مشيراً إلى أنها ضخت استثمارات إجمالية تبلغ 110 مليارات دولار في قطاعات واعدة، ترجمةً لنهجها الثابت في بناء الشراكات التنموية طويلة المدى، وهو ما تسعى إلى تحقيقه اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل إبرامها مع دول القارة، باعتبار هذه الشراكات محركاً مهماً للنمو.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها معاليه في منتدى الاقتصادات الناشئة، الذي عقد ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي. وجمع المنتدى نخبة من صانعي القرار والمستثمرين والرواد في مختلف القطاعات لاستكشاف الفرص الاقتصادية الهائلة في الاقتصادات الناشئة، مع تركيز خاص على أفريقيا، وشارك في استضافته منتدى الهند العالمي والقمة العالمية للحكومات.

وأكد معالي الزيودي في كلمته، على فرص الاستثمار والنمو الضخمة التي تتميز بها أفريقيا، مضيفاً: «لا يوجد حدود للفرص في أفريقيا، حيث تمتلك القارة ثلثي الأراضي الصالحة للزراعة حول العالم، وستؤدي دوراً حاسماً في الأمن الغذائي العالمي».

وألقى معاليه الضوء على وفرة الموارد الأساسية اللازمة لتحول الطاقة الموجودة في أفريقيا، بما يشمل النحاس والليثيوم والكوبالت، وأشار إلى التوقعات بوصول عدد سكان القارة إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مما سيفتح آفاق إنفاق استهلاكي بقيمة 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030.

سكان شباب وموارد وفيرة

وأكد معاليه أن القارة ستصبح جهة فاعلة ومهمة في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بسكانها الشباب ومواردها الطبيعية الوفيرة وتقدمها التكنولوجي المتصاعد.

وأضاف: «أفريقيا زاخرة بالموارد والإبداع والابتكار. ويمكننا توفير فرص غير مسبوقة للتنمية المستدامة عبر الاستثمار في القطاعات الرئيسية، ومنها البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا».

وتمحورت النقاشات حول نماذج التمويل المبتكرة، بما يضم الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمار عالي التأثير، والتي يمكنها المساعدة على سد أكبر ثغرات البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة.

وشهد المنتدى مشاركة متحدثين بارزين، ومنهم فيليكس أولوا، نائب رئيس جمهورية السلفادور، وبيدرو أليانا رودريغيز، نائب رئيس جمهورية باراغواي، ومانوا كاميكاميكا، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية فيجي، وبوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام، وديفيد رالامبوفيرينجا، وزير التصنيع والتجارة في جمهورية مدغشقر، والدكتور فهد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وسيتويو لوبوكويت، الرئيس التنفيذي لشركة أم-بيسا أفريقيا.

وأبرز منتدى الاقتصادات الناشئة الشراكة المهمة بين الإمارات وأفريقيا، حيث تجاوز إجمالي استثمارات الدولة في القارة حتى الآن 110 مليارات دولار في أهم المجالات ذات الأولوية. ويشمل ذلك التزاماً بقيمة 10 مليارات دولار من «مصدر» لتوليد 10 غيغاواط من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030، إلى جانب مبادرات مختلفة ضمن قطاعات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.