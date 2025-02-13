وزراء ومسؤولو الخدمة المدنية العرب يستشرفون مستقبل الإنتاجية في العصر الرقمي

ناقش وزراء ومسؤولو هيئات الخدمة المدنية في الدول العربية، مستقبل الإنتاجية الحكومية في العصر الرقمي، واستعرضوا مخرجات تقرير «حالة الإدارة الحكومية العربية»، الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات منتدى الإدارة الحكومية العربية في القمة العالمية للحكومات 2025.

جاء ذلك، خلال مشاركة الوزراء ومسؤولي الخدمة المدنية في اجتماع وزاري ضمن أعمال القمة العالمية العالمية للحكومات، هدف لتعزيز التنسيق العربي وتبادل الخبرات في مواضيع التنمية الإدارية الحكومية، بحضور سعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وبحث الاجتماع في دورته الرابعة، متطلبات وتحديات الإنتاجية في العصر الرقمي ومستقبل الإدارة الحكومية العربية، وسبل تعزيز التعاون العربي في تطوير المنظومة الإدارية، وتعزيز جاهزية الحكومات العربية للمستقبل.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أهمية تعزيز الشراكات العربية في تطوير استراتيجيات وابتكار حلول متكاملة، تعزز منظومة الإدارة الحكومية العربية، وترتقي بجاهزيتها للمستقبل، مشيرة إلى أن الاجتماع ركز في عامه الرابع على الإنتاجية في عصر الرقمنة، لما تمثله من ركيزة أساسية لبناء مستقبل العالم العربي.

وقالت إن التحولات الرقمية المتسارعة تؤكد الحاجة إلى تكثيف الجهود الحكومية العربية وتحقيق تكامل رقمي يدعم مبادرات تطوير الخدمات، ويسهم في رفع مستويات الكفاءة والإنتاجية، إلى جانب ضمان استثمار مستدام في التعليم وبناء المهارات، لتأهيل الأجيال القادمة وتمكينها من قيادة التحول الرقمي والتكنولوجي.

من جهته، قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية: «تمثل الطاولة الوزارية المستديرة، منصة مهمة لتبادل أفكار واستراتيجيات تسهم في رفع الإنتاجية الحكومية في سياق التحولات الرقمية، وتساعد في تشكيل نموذج حكومي مبتكر ومستدام يخدم مستقبل شعوبنا، وقد تطرقت النقاشات إلى أهمية تجهيز الحكومات العربية لتكون أكثر استجابة وفاعلية في تلبية الاحتياجات الطارئة، وتمكينها من التنبؤ بالمتطلبات المستقبلية بكفاءة، وتقديم خدمات عالية الجودة في الوقت المناسب، كما عكست النقاشات أهمية إشراك فئات المجتمع في عمليات صنع القرار، والتعرف على أفكارهم واقتراحاتهم، نظراً لما لذلك من دور في تعزيز علاقة الحكومة والمجتمع، وبالتالي رفع رضا المواطن عن الخدمات الحكومية».

وقدمت نسرين حليمة، مديرة علاقات العملاء والأسواق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في «برايس ووتر هاوس كوبرز»، ملخصاً عن المسح العالمي للوزراء، وأبرز النتائج والمخرجات التي توصل إليها.

واستعرض الدكتور حسن دياب رئيس مجموعة الإدارة الاستراتيجية والجودة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية نتائج برنامج القيادات الحكومية العربية الشابة ضمن البرنامج الذي انطلق قبل عامين بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بهدف بناء جيل عرﺑﻲ قيادي ممكّن بمهارات الغد.

وشارك عدد من خريجي الدفعة الثانية للبرنامج في عدد من الاجتماعات القيادية، واستعرضوا أمام المشاركين في الاجتماع الوزاري تجاربهم في البرنامج، وأبرز الخبرات والمعارف التي اكتسبوها خلال فترة التدريب، ورؤاهم لاستمرارية التعلم والتطور في الفترة المقبلة.