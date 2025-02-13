«أثر الفراشة».. تشكيل مستقبل مستدام

نظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي معرض «ابتكارات الحكومات الخلاقة» بعنوان «أثر الفراشة»، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي بهدف نشر المعرفة والإلهام وتحفيز التفكير المبتكر من خلال تجاربه التفاعلية.

وقالت عبير تهلك، مديرة المركز: «إن المعرض يمثل تجربة تفاعلية ومرئية تركز على أثر القرارات الصغيرة التي يتم اتخاذها اليوم في رسم مستقبل المجتمعات»، مشيرة إلى أن الابتكارات المعروضة تحفز الزائرين على التفكير بطرق جديدة وغير اعتيادية للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهمّ التحديات التي تواجه عالمنا اليوم.

وأضافت أن المعرض هذا العام يضم 10 ابتكارات متميزة تم اختيارها من بين أكثر من 150 مشروعاً حول العالم، لتبلغ قائمة أفضل المشاريع المرشحة لجائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة، التي تسعى لتكريم أفضل ابتكار من ابتكارات الحكومات الخلاقة، حسب معايير تقييم محددة تشمل الحداثة والقابلية للتكرار والأثر.