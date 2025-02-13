شراكة بين الإمارات وإقليم كردستان العراق ضمن «التبادل المعرفي الحكومي»

أعلنت حكومة دولة الإمارات وحكومة إقليم كردستان العراق شراكة دولية جديدة ضمن برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وقد وقّع الاتفاقية مسرور بارزاني، رئيس وزراء حكومة الإقليم، ومعالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025.

تركز الاتفاقية على تبادل الخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في القطاع الحكومي، ووضع إطار مؤسسي لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين والاستفادة من النماذج التطويرية الناجحة وتبادل التجارب والممارسات الناجحة.