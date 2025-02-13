سيف بن زايد يبحث التعاون مع النرويج ورواندا

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أستري آس هانسن، وزيرة العدل والأمن العام في مملكة النرويج، واستعرض الجانبان علاقات التعاون وسبل تطويرها لآفاق جديدة.

وبحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية، وأهمية تنسيق المواقف الدولية لدعم مساعي السلام، وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتطرقا إلى أوجه تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية والقانونية؛ لتحقيق الأهداف المشتركة في مجتمعاتٍ أكثر أمناً وأماناً.

كما التقى سموه الدكتور فنسنت بيروتا، وزير الداخلية بجمهورية رواندا، وتناول اللقاء التنامي الإيجابي للتعاون الثنائي في القطاعات المتنوعة انطلاقاً من حرص قيادتي البلدين الصديقين على الارتقاء بها إلى آفاقٍ أوسع.