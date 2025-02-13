رئيسة وزراء لاتفيا: 3 معايير لضمان وجود حكومة ذات كفاءة

حددت إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، 3 معايير رئيسية لضمان وجود حكومة فعّالة وذات كفاءة، مشيرة إلى أنه «بدون تعليم، أو رعاية صحية، أو أمن، لن يكون هناك مستقبل».

وقالت في جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات: «إذا كنت ترغب في القيادة واخترت أن تكون سياسياً، فعليك أولاً أن تؤمن بالتغيير الإيجابي، وأن يكون لديك رؤية بعيدة المدى، وأن تتحلى بالقيم القوية، فالجميع ينظر إلى القائد ويتساءل: ما هي القيم التي يتبناها؟ وكيف يتصرف؟ وما هي الأولويات التي يحددها؟».

جودة الحياة

وتابعت سيلينا بالقول: «ينبغي علينا التفكير في أن الناتج المحلي الإجمالي ليس الهدف الرئيسي الذي نسعى لتحقيقه، بل إن جودة الحياة ورفاهية شعوبنا قد تكون هي الهدف الأسمى»، لافتة إلى أن «الناتج المحلي الإجمالي يُعد مثالاً جيداً، فكم من الدول التي تتمتع بمعدلات مرتفعة لكنها لا توفر جودة حياة جيدة؟».

وعن الصعوبات التي واجهتها كقائدة في بلدها، ذكرت رئيسة وزراء لاتفيا أن «الطريق ليست سهلة على الإطلاق.. أن تكون قائداً، أو سياسياً، وبالأخص سياسية امرأة، فهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة بمراحل، لأنك ستخضع للتقييم، وستواجه التحديات باستمرار».

التواصل مع الجمهور

ووجهت سيلينا حديثها إلى القادة الشباب، قائلة: «نصيحتي ببساطة هي: اتبعوا أحلامكم، لا تخافوا، وتحدثوا بصراحة.. استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي، فهي وسيلة فاعلة جداً للوصول إلى الأجيال الشابة، وتتيح سماع الآراء المختلفة من المجتمع، وتقدم فرصة مباشرة للتواصل مع الجمهور، والتفاعل مع احتياجات المجتمع في الوقت الفعلي».

وتابعت: «إذا شهدت القيادة تنوعاً يضم مشاركة النساء، وتمثيلاً لمختلف الأعمار، من الشباب إلى كبار السن، فمن المرجح أن تكون القرارات المتخذة أكثر شمولية».