الابتكار والاستدامة والتحوّل الرقمي ركائز السياحة العالمية

حدد أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، عوامل رئيسة عدة لتنمية القطاع السياحي العالمي، مشيراً إلى أن الابتكار والاستدامة وتعزيز التحوّل الرقمي تشكل الركائز الأساسية للنمو المستدام في هذا القطاع، مؤكداً أن القارة الأفريقية لديها قدرات سياحية كبيرة لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي.

جاء ذلك في جلسة بعنوان «ما التحدي الأكبر لمستقبل السياحة؟» ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025 التي تستضيفها دبي، والتي شارك فيها أيضاً سليم بصول الرئيس التنفيذي لـشركة «سيكس فلاغز»، وديسيوس فالموربيدا الرئيس التنفيذي لـ«أماديوس»، وأدارها ستيفن بيرتوني مساعد مدير التحرير في «فوربس».

قدرات سياحية كبيرة

وتناول أندريه راجولينا في كلمة رئيسة له التحدي الأبرز الذي واجهه قطاع السياحة العالمي بسبب «كوفيد 19»، والذي أدى إلى ركود كبير للقطاع وما خلفه من آثار اقتصادية كبيرة، مشيراً إلى أن القطاع السياحي اليوم مطالب بالابتكار والإبداع لتجاوز تبعات الجائحة. وأضاف أندريه «تمتلك قارة إفريقيا تجارب غنية، وقدرات سياحية كبيرة تعد من الأفضل عالمياً، لكن حصة القارة الإفريقية من إجمالي السياحة العالمية لا تزال ضعيفة».

ودعا أندريه المستثمرين إلى القدوم إلى إفريقيا والاستثمار في البنية التحتية وبناء الفنادق ذات التصنيف العالي، كما دعا سلطات الطيران إلى اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل حركة النقل الجوي نحو القارة.

وفي ما يتعلق بجمهورية مدغشقر أوضح أن بلاده تتمتع بقدرات استثنائية في القطاع السياحي وتوفر فرصاً مهمة للمستثمرين لتعزيز جاذبية القطاع، معدداً عوامل الجذب لبلاده مثل استحواذها على 5 في المئة من التنوع البيولوجي على مستوى العالم و8 في المئة قارياً، مؤكداً أن مدغشقر وجهة سياحية إيكولوجية من الطراز الأول.

وتابع: «لدينا سواحل بطول 5000 كيلومتر، كما أننا أكبر جزيرة إفريقية وشواطئنا خلابة وحدائقنا الوطنية مسجلة ضمن التراث العالمي من قبل يونيسكو، ولدينا ثقافة غنية ومتاحف، والأهم من ذلك هو أن شعبنا مضياف»، مشيراً إلى أن مدغشقر نقطة ربط استراتيجية بين إفريقيا وآسيا.

وكشف أندريه أن قطاع السياحة يشكل نحو 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو رافد مهم للاقتصاد المحلي ومصدر للوظائف. ولفت إلى أن مدغشقر ستطلق إجراءات جديدة للمستثمرين خلال العام الجاري لجذب المجموعات الفندقية العالمية لبناء المزيد من الفنادق وبالتالي زيادة أعداد السياح وتأهيل الطرقات البرية لنقل المسافرين عبر مختلف ربوع الدولة.

وذكر أندريه أن نجاح القطاع السياحي مرهون أيضاً بتأهيل وتدريب الأيدي العاملة لتقديم خدمات نوعية للسياح الأجانب مع إبراز طابع الثقافة المحلية، مؤكداً أهمية القطاع الخاص لتحقيق النجاح عالمياً. واختتم كلمته بالتأكيد أن السياحة جسر بين الشعوب ومصدر للتنمية وتوفير الوظائف وتحسين حياة الناس.

تحديات القطاع

بدوره، قال سليم بصول، إن دولة الإمارات أصبحت مرجعية في السياحة وفي سهولة ممارسة الأعمال واستقطاب المستثمرين من كافة دول العالم، مضيفاً «إمارة دبي نجحت في ربط العالم ببعض من خلال شبكة الخطوط الجوية العالمية والبنية التحتية المتميزة، فضلاً عن نجاحها في جذب الملايين من جنسيات مختلفة للعمل والعيش معاً». وأكد سليم أن السفر محرك مهم جداً للاقتصاد من خلال الاستثمارات وفرص العمل التي يوفرها، فضلاً عن المغامرة التي يصنعها للمسافرين. وأشار إلى استثمارات الشركة في السوق السعودي من خلال مشاريع نوعية تشمل المدينة الترفيهية وعدداً من الفنادق والمطاعم المختلفة وغيرها.

وحول أبرز تحديات قطاع السياحة ذكر سليم بصول أن التغير المناخي وارتفاع درجة الحرارة والأعاصير القوية هي أكبر تحدٍّ يواجهه القطاع.

من جهته، أكد ديسيوس فالموربيدا أهمية الابتكار واستخدام أحدث الأساليب في العمل السياحي مثل التسويق الرقمي للوجهات والخدمات السياحية، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيقود التغيير في صناعة السفر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح ديسيوس أن قطاع السياحة في دبي يختلف عن الكثير من الدول باعتماده على أحدث المنظومات التقنية التي تعزز مكانة القطاع وهو ما نسهم فيه أيضاً من خلال عملنا في السوق المحلي.