بوريس جونسون: الإمارات حققت تطوراً شاملاً غير مسبوق خلال بضعة عقود

أشاد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بنهضة دولة الإمارات على مدار العقود الماضية كواحدة من أكثر الدول تطوراً في العالم.

وفي جلسة حوارية في القمة، تناول جونسون عدداً من القضايا السياسية التي تشغل الساحة الدولية، مسلطاً الضوء على الأوضاع الجيوسياسية في كل من غزة وأوكرانيا، إلى جانب التحديات التي تواجه الحكومات في دول عدة حول العالم.

وأشاد جونسون بما حققته دولة الإمارات من تطور غير مسبوق في مختلف المجالات خلال عقود قليلة، مشيراً إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة للرؤية الطموحة لقيادتها الحكيمة والخطط الفاعلة التي تبنتها، ما جعلها نموذجاً عالمياً في التنمية والابتكار. وكان استهل حديثه بالتطرق إلى الأوضاع في غزة، مسلطاً الضوء على التحديات الإنسانية والسياسية التي يواجهها القطاع. وقال: «يجب أن ينال الشعب الفلسطيني الدولة التي يستحقها والتي وُعد بها منذ عقود»، مضيفاً «إن ما يحدث في غزة معاناة كبيرة يجب أن تنتهي، وفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان قطاع غزة خارج أرضهم وبناء مدينة في القطاع كفيلة بعدم استقرار المنطقة».

وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أكد أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي التي تحدثت عن احتمال سيطرة روسيا على أوكرانيا، ليست في محلها، وأمر غير منطقي. وأضاف: «كان من المشجع أن الإدارة الأمريكية لم تستسلم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن»، مؤكداً أن أي حل ينطوي على بقاء بعض الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة روسيا أو تجميد الصراع سيكون بمثابة نجاح لبوتين.

وتطرق جونسون للانتخابات الأمريكية الأخيرة قائلاً: «كانت الانتخابات مفاجئة، وهذا هو جوهر الديمقراطية، ولذا على الرئيس الأمريكي العمل على التحرك بسرعة لتحقيق الأهداف في الوقت المحدود».

الاستثمار في التعليم

كما تطرق جونسون إلى أهمية الاستثمار في التعليم، مشدداً على أن تثقيف الفتيات يعد عاملاً أساسياً لازدهار الدول، واصفاً إياه بـ«الحل السحري» لتعزيز التنمية المستدامة. وأشار إلى التجارب الناجحة في المنطقة التي أثبتت أن تمكين المرأة من خلال التعليم يسهم في بناء مجتمعات أكثر استقراراً ونمواً.

وأضاف أن الديمقراطيات الحديثة تواجه معضلة أساسية، حيث يصوّت الناس من أجل التغيير، لكن إذا لم يلمسوه فعلياً، فإنهم يتجهون إلى دعم أحزاب أكثر تطرفاً.

وبيّن أن بريطانيا لا تزال تلعب دوراً رئيسياً في القضايا العالمية، ما يؤكد مكانتها الدولية.