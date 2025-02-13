نهيان بن مبارك: التسامح سمة تميز مجتمع الإمارات

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن التعايش بين مختلف الثقافات والأديان سمة أساسية تميز مجتمع دولة الإمارات، حيث يحتوي على أكثر من 200 جنسية تعيش معاً في سلام واحترام متبادل.

وأشار معاليه على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات إلى أن هذا التعايش يسهم في استفادة المجتمع من التجارب العالمية، ويعزز من مكانة الإمارات داعماً لثقافة الاحترام، منوهاً بأهمية التشريعات التي وضعتها الدولة لحماية هذا النسيج المجتمعي المتنوع، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الهوية الإماراتية واللغة العربية.

وأضاف معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن الإمارات تعد من أكبر المستفيدين من التفاعل مع العالم، حيث إنها تسعى دائماً للاستفادة من تجارب الآخرين في شتى المجالات، ورغم التحديات تعتبر الإمارات نموذجاً حياً في كيفية التواصل بين الشعوب. وأعرب معاليه عن امتنانه للقيادة الحكيمة على دعمها المستمر ورؤيتها التي جعلت من الإمارات مركزاً عالمياً في العديد من المجالات.