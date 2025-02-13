عبدالله بن زايد يبحث تعزيز العلاقات مع إيران وبوتان

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، معالي داشو تشيرينغ توبغاي، رئيس وزراء مملكة بوتان، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزهما بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة،كما استعرضا عدداً من الموضوعات المتصلة بأجندة عمل القمة العالمية للحكومات.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع مملكة بوتان خاصة في المجالات التنموية، معرباً عن تمنياته لمملكة بوتان وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

حضر اللقاء معالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور عبدالناصر جمال الشعالي، سفير الدولة غير مقيم لدى مملكة بوتان.

كما التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، كما تطرقا إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسيف محمد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمس، معالي فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبحث خلال اللقاء علاقات التعاون بين دولة الإمارات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسبل تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية الملحة لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للاجئين في مختلف أنحاء العالم.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي فيليبو غراندي مؤكداً خلال اللقاء التزام دولة الإمارات الثابت بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يسهم في تخفيف معاناة اللاجئين في مختلف أنحاء العالم وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم. حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وجمال المشرخ، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

سموه ومفوض شؤون اللاجئين يبحثان مواجهة التحديات العالمية الملحّة