بحث التعاون البرلماني بين الإمارات والباراغواي

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، راؤول لاتوري مارتينيز، رئيس مجلس النواب بجمهورية الباراغواي، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة حالياً في دبي.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل التعاون المشترك على مستوى العمل البرلماني بين الإمارات والباراغواي، والتنسيق في المنتديات والمحافل الدولية خاصة الاتحاد البرلماني الدولي، ودور البرلمانيين في دعم جهود الحكومات، وتعزيز التعاون في مجال استشراف المستقبل، ودعم توجهات حكومتي البلدين في كافة المجالات.

وأكد معالي صقر غباش أهمية دور البرلمانات في مواكبة توجهات الحكومات وتطلعات الشعوب، وتحقيق رؤية القيادة في تبني نهج التواصل والشراكة، لتطوير مختلف أوجه التعاون وتبادل الخبرات، بما يجسد العلاقات القائمة بين البلدين.

وأكد معالي صقر غباش عمق علاقات الصداقة مع جمهورية الباراغواي، والتي ترتكز على تعزيز أسس التفاهم والتعاون المشترك على المستويين الاقتصادي والسياسي، ومن خلال الزيارات المتبادلة بين الجانبين. وثمّن معالي صقر غباش زيارة ومشاركة رئيس مجلس النواب بجمهورية الباراغواي في القمة العالمية للحكومات، التي أصبحت اليوم منصة لإعادة تعريف دور الحكومات في ظل التحولات العالمية الكبرى. بدوره أكد رئيس مجلس النواب بجمهورية الباراغواي، قوة علاقات التعاون القائمة بين الدولتين، مشيراً إلى أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وأشاد بدور الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية وجهودها ومشاركاتها على مستوى البرلمانات الدولية.