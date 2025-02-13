الرئيس التنفيذي لـ«أسترازينيكا»: تحوّل مذهل في الاكتشاف المبكر للأمراض وابتكار العقاقير

أكد باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي لشركة أسترازينيكا، أن التطور التكنولوجي يبشر بتحوّل مذهل في المجال الصحي على مستوى الاكتشاف المبكر للأمراض وتطوير العقاقير وخفض تكلفة العلاج وزيادة فرص الشفاء.

وأضاف إن التكنولوجيا الحديثة، وخصوصاً الذكاء الاصطناعي، تبشر بتحوّل حاسم في اكتشاف الأمراض في مراحلها المبكرة، ما يزيد فرص الشفاء ويخفض التكاليف، كما شدد على ضرورة تحويل الموارد نحو الوقاية بدلاً من الاكتفاء بعلاج الحالات المتأخرة، مشيراً إلى أن التأخير في التشخيص يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية وارتفاع معدل الوفيات.

جاء ذلك في جلسة رئيسة بعنوان «ما الذي تتجاهله الحكومات عن اتجاهات مستقبل الصحة؟» ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025.

وقال باسكال سوريوت إن العديد من العوامل، مثل السمنة ونقص التوعية الصحية، تسهم في زيادة معدلات الأمراض المزمنة والوفيات، داعياً إلى توجيه الإمكانات المتاحة نحو التشخيص المبكر، لأن الكشف عن السرطان بعد انتشاره في الجسم يقلل من فرص البقاء على قيد الحياة لأكثر من خمس سنوات بنسبة 95%.

وتابع: في المتوسط يستغرق تشخيص الأمراض النادرة أكثر من خمس سنوات بعد ظهور الأعراض.. لكن من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي وتحليل السجلات الرقمية، يمكن تقليص هذه الفترة بشكل كبير. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا لا يقتصر على التشخيص، بل يمتد أيضاً إلى تطوير عقاقير أكثر كفاءة، مثل تصميم أدوية تعتمد على الجزيئات المستهدفة، ما يقلل من تكلفة ووقت تطوير العلاجات.

وأضاف سوريوت إن ارتفاع ضغط الدم، الذي يبدو بسيطاً، هو في الواقع خطر كبير يؤدي إلى الأزمات القلبية وأمراض الكلى، وخاصة في إفريقيا.

وأكد أن غسل الكلى، على سبيل المثال، يعد من أكثر العلاجات استهلاكاً للموارد، حيث يحتاج المريض إلى 30,000 لتر من الماء سنوياً، ما يجعل الوقاية أولوية قصوى لتخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية.

وقال باسكال سوريوت: إن هناك تحديات تواجه التعاون بين الشركات الصيدلانية والحكومات، وخصوصاً مع تغير السياسات الصحية، حيث إنه عند تغير الحكومات، تتبدل السياسات الصحية، ما يجعل من الصعب تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد.