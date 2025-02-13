تعاون «شنايدر إلكتريك» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة

وقعت «شنايدر إلكتريك»، الشركة العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، في إطار تحالف المرافق لدعم الحياد المناخي (UNEZA)، لتعزيز تعاون الجانبين في دعم بناء قدرات شركات المرافق في الجنوب العالمي.

وجرى الإعلان عن الاتفاقية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، وقامت بتوقيعها أمل الشاذلي، رئيسة شنايدر إلكتريك لمنطقة الخليج، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بحضور أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لـ«شنايدر إلكتريك».

وبموجب هذا التعاون،سيعمل الجانبان على توفير منصة رقمية للتعلّم الإلكتروني لمشغلي المرافق في الجنوب العالمي، وذلك تعزيزاً للجهود العالمية المشتركة في مجال الطاقة المتجددة.

ويركز التعاون بين الطرفين على توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، وتعزيز تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتسريع التحول إلى نظام طاقة قائم على الطاقة المتجددة. كما تهدف هذه المبادرات إلى دعم رؤية دولة الإمارات بشأن تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع، وتعزيز الجهود العالمية لمضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وقالت أمل الشاذلي» التعاون سيمكننا من تحقيق أثر كبير وواسع عبر الاستفادة من الابتكار الرقمي وتمكين المرافق في الجنوب العالمي لتسريع تبنّي الطاقة المتجددة».

بدوره، قال فرانشيسكو لا كاميرا:» تمكين المرافق في الجنوب العالمي من دمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر فاعلية، وضمان توصيل الطاقة النظيفة بأسعار معقولة للمجتمعات النامية في مختلف أنحاء العالم».