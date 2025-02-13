الرئيس التنفيذي لـ«ستاربكس»: التكنولوجيا توفر فرصاً هائلة لفهم أنماط المستهلكين

أكد براين نيكول، الرئيس التنفيذي لشركة «ستاربكس» أن التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، توفر فرصاً هائلة لفهم أنماط المستهلكين من العملاء في مختلف الدول، ما يساعد على تقديم المنتجات المناسبة في الوقت المناسب، بناء على تفضيلات العملاء في كل سوق.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «أكثر من مجرد قهوة»، ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2025، وأدارها جون ديفتيريوس، أستاذ إدارة الأعمال الزائر في جامعة نيويورك – أبوظبي.

وقال براين نيكول: «إن «ستاربكس» تسعى للاستفادة من وجودها العالمي، من خلال تبادل المنتجات الناجحة بين الأسواق المختلفة، ما يعكس إمكانية تبادل الابتكارات، حيث يمكن مشاركة المنتجات الناجحة بين الأسواق العالمية لتعزيز تجربة العملاء، وتوسيع نطاق الخيارات المتاحة».

وفيما يتعلق بتقليص قائمة المنتجات في الولايات المتحدة أكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تقليل المنتجات غير الفعالة بنسبة 30-40 %، لمحاولة التركيز على تقديم تجارب جديدة، مشيراً إلى أن هذا النهج لا يمكن تطبيقه بنفس الطريقة في كل الأسواق. وأكد أن هناك قاسماً مشتركاً بين جميع الأسواق، وهو أن المنتجات الجيدة تنجح في أي مكان، ما يتيح فرصة كبيرة، للاستفادة من هذا التنوع العالمي.