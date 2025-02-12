محمد بن راشد يلتقي رئيس وزراء جورجيا ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، معالي إيراكلي كوباخيدزه، رئيس وزراء جورجيا، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 التي انطلقت أمس في دبي، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وتختتم أعمالها يوم غد الخميس.

وتناول اللقاء، الذي حضره سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومحمد علي العبّار، المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار، بحث تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وعلاقات الشراكة المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية جورجيا وسبل تطويرها والارتقاء بها على مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات، التي تجمع نخبة من القادة وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز فرص النمو.

ورحّب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئيس وزراء جورجيا والوفد المرافق له، معرباً سموّه عن حرص دولة الإمارات على تطوير علاقات التعاون مع جورجيا في جميع المجالات بما يخدم تطلعات البلدين نحو المستقبل، ويُسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.

وأثنى سموّه على مشاركة جمهورية جورجيا في القمة العالمية للحكومات، والتي تعتبر منصة رئيسية لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات والخطط المستقبلية واستكشاف أفضل الحلول والابتكارات التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الخير للبشرية جمعاء.

من جانبه، أكد رئيس وزراء جورجيا عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين والحرص على تنميتها وتطويرها في القطاعات كافة، منوهاً معاليه بما تشهده دولة الإمارات من نهضة تطويرية شاملة في مختلف المجالات، وبما تقوم به من جهود ملموسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وهنّأ معاليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على التنظيم النموذجي للقمة العالمية للحكومات، مشيداً بدور القمة كمنصة عالمية هدفها النهوض بالعمل الحكومي وتعزيز الشراكات الدولية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.