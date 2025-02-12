مكتوم بن محمد: تحفيز الابتكار يسهم في ريادة الإمارات التكنولوجية عالمياً

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم (الأربعاء) أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك.

تم خلال اللقاء، الذي جرى على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، مناقشة مجمل أعمال الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية وإدارة الطاقة والأتمتة والذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، وآفاق تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات في تلك المجالات، علاوة على تطلعات الشركة لأعمالها في المنطقة.

كما جرى استعراض رؤية الإمارات للمستقبل وسعيها أن تكون في طليعة دول العالم في مجال البنية التحتية الذكية وكفاءة الطاقة والتنمية المستدامة، مع حرصها على بناء وتوثيق شراكات استراتيجية فعّالة مع أهم المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة من أمثال شنايدر إلكتريك بما يدعم الأهداف الطموحة للدولة في مجال تطوير البُنى التحتية وتنمية الصناعات الذكية، كذلك في مجال كفاءة الطاقة وبما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي، ودولة الإمارات بصفة عامة، توفر منصة مثالية وبيئة داعمة للشركات العالمية تمكنها من تنمية أعمالها وتوسيع نطاق عملياتها سواء على مستوى المنطقة أو خارجها، لافتاً سموّه إلى أن رؤية القيادة الرشيدة تركز على تحفيز الابتكار وتشجيع الأفكار الخلاقة، سعياً لتأكيد إسهام الدولة في قيادة التميز التكنولوجي العالمي وتحقيق الريادة في مجال التحوّل الرقمي.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم أوليفييه بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، شكّل اللقاء فرصةً لاستكشاف العديد من الفرص لتعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية الذكية، وكفاءة الطاقة، والتحول الرقمي".

وأضاف سموه: "هذه اللقاءات تفتح آفاقاً واسعة لاستكشاف شراكات استراتيجية جديدة تدعم أهدافنا في التنمية المستدامة، والحياد المناخي 2050، وتحفيز الابتكار الذي يساهم في ريادة الإمارات التكنولوجية عالمياً".

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وسعادة يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء.

يُذكر أن شركة شنايدر إلكتريك تأسست في العام 1836، وتقدم خبرات عالمية متميزة في مجال الكهرباء والأتمتة والرقمنة للصناعات الذكية، والبنية التحتية المرنة، ومراكز البيانات المستقبلية، والذكاء الاصطناعي والمباني الذكية. وتضم الشركة طاقم عمل ضخم يناهز قوامه 150 ألف شخص حول العالم، بينما يتجاوز عدد شركائها المليون شريك، لدعم أعمالها وخدمة عملائها في أكثر من 100 دولة.