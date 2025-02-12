محمد بن زايد: برؤية محمد بن راشد.. القمة العالمية للحكومات غدت حدثاً عالمياً بارزاً لاستشراف المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله" أن القمة العالمية للحكومات بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وبعد نظره غدت حدثاً عالمياً بارزاً لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول سبل تطوير العمل الحكومي ومعالجة تحدياته واستشراف مستقبله من أجل سعادة الإنسان وتنميته وضمان مستقبل أفضل ومستدام للأجيال المقبلة.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس " : "شهدت اليوم جانباً من فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2025" التي غدت بفضل رؤية أخي محمد بن راشد وبعد نظره حدثاً عالمياً بارزاً لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات حول سبل تطوير العمل الحكومي ومعالجة تحدياته واستشراف مستقبله من أجل سعادة الإنسان وتنميته وضمان مستقبل أفضل ومستدام للأجيال المقبلة. والحضور العالمي الكبير ورفيع المستوى في القمة يعبر عن الثقة في نهج الإمارات في العمل من أجل خدمة البشرية وتحقيق تطلعات الشعوب إلى الازدهار والرخاء".