رئيس وزراء سيراليون: نخطط للاستفادة من تجارب الإمارات في الذكاء الاصطناعي واستقطاب الاستثمارات

أكد ديفيد موينينا سينجيه رئيس وزراء سيراليون أن القمة العالمية للحكومات أتاحت الفرصة أمام الدول والمسؤولين للاطلاع عن قرب على أبرز التجارب الناجحة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتقديم الخدمات الحكومية المتميزة بهدف تحقيق سعادة الشعوب عبر تحسين أداء التعليم والصحة وقطاعات التكنولوجيا.

وقال سينجيه لـ«البيان»، أن حكومة سيراليون تعمل على الحوكمة الشاملة والتقدّم القائم على التكنولوجيا في جميع القطاعات، وعبر المشاركة في القمة استفدنا كثيراً من تجارب الإمارات في قطاعات التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات الأجنبية خاصة أن لدينا فرصاً كبيرة في سيراليون والتي سيدعمها تسهيل الإجراءات الحكومية على المستثمرين.

ولفت سينجيه إلى أهمية تطبيق ممارسات مستدامة، لحماية الموارد الطبيعية وضمان مستقبل أفضل، والعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق أهداف التمكين الإنساني والتطور الحضاري.

وأشار أيضاً إلى أن المرحلة التاريخية الراهنة تشهد تغيرات تكنولوجية متسارعة، إلى درجة أن الكثيرين غير قادرين على استيعابها، وبين أنه عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي، يتم التركيز على الروبوتات وتناسي الكادر البشري، على الرغم من أن الإنسان من يتحكم في المشهد بأسره.

ولفت إلى أن سيراليون لديها قيمة عظمى لا نتخلى عنها، وهي التنوع الثقافي والاختلافات بين مكونات المجتمع، التي تمثل جميعاً عنصر قوة لا ضعف، اضافة إلى استعداد الدولة لتطوير خدماتها ومد جسور التعاون الدولي مع مختلف دول العالم. ونوه ديفيد موينينا سينجيه لأهمية الاستثمار في البشر لمواجهة التحديات العالمية بكافة أشكالها.