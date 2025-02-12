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الإمارات

محمد بن راشد يتفقد المركز الإعلامي في القمة العالمية للحكومات

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البيان

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المركز الإعلامي في القمة العالمية للحكومات.

وتواصل القمة العالمية للحكومات 2025 أعمال يومها الثاني، وتستمر حتى 13 فبراير الجاري في دبي تحت شعار " استشراف حكومات المستقبل".

وتشهد القمة في يومها الثاني، الذي انطلق ، العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية والمنتديات التي تتنوع بين التكنولوجيا والتنمية والسياحة والصحة والاتصال الحكومي وغيرها.

وتستشرف القمة التحولات الكبرى التي يشهدها العالم ، وأبرز الفرص والتحديات الناشئة عن هذه التحولات في مختلف القطاعات والقضايا.