3.6 مليارات شخص يعانون صحياً بسبب التغيرات المناخية

أكد المشاركون في منتدى مستقبل الصحة الذي يقام ضمن فاعليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات أن 3.6 مليارات شخص يعيشون بالفعل في مناطق شديدة التعرض لتغير المناخ الذي يؤثر سلباً على الصحة، وبينوا أن في الفترة من عام 2030 إلى عام 2050، يُتوقع أن يسبّب تغير المناخ في 250 ألف حالة وفاة إضافية كل عام بسبب نقص التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.

ولفت المتحدثون إلى أن التقديرات تشير إلى أن التكاليف المباشرة للضرر على الصحة «دون احتساب التكاليف في القطاعات المحددة للصحة مثل الزراعة والمياه وخدمات الصرف الصحي» تتراوح بين 2 و4 مليارات دولار أمريكي في العام بحلول عام 2030، مؤكدين إلى أن المجالات التي تفتقر إلى البنية التحتية المتينة في مجال الصحة ومعظمها في البلدان النامية أقل قدرة على المواجهة دون الحصول على مساعدة من أجل التأهب والاستجابة.

ونوه المشاركون إلى ان شركات الأدوية تريد إبقاء العالم في حاجة إليها في حين يمكن لأي شخص تجنب الذهاب للطبيب على مدار شهور عبر اعتماد الحياة الصحية.

وأكدت رئيسة وزراء بربادوس، ميا أمور موتلي في كلمتها أهمية التعاون الدولي لمواجهة التغيرات المناخية بسبب إجراءات بعض الدول فيما يتعلق بإنتاج الطاقة، والتي تبين أن لها تأثير سلبي على حياة الشعوب.

وأكد المشاركون في جلسة إعادة تصميم مستقبل الاستثمارات الصحية، أن الاستثمار في البيانات الصحية والتاريخ المرضي للأشخاص من أبرز عوامل الوقاية من الأمراض،

ولفت لوك غلبرت، أستاذ مساعد جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو إلى أن الاستثمار في القطاع الصحي طويل الأمد ويحتاج إلى تعاون دولي خاصة فيما يتعلق بالأمراض الجينية عبر فهم خريطة الشعوب.