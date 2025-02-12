بوريس جونسون: الإمارات تتفوق على المملكة المتحدة في التخطيط للمستقبل

قارن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، خلال جلسة حوارية ضمن القمة العالمية للحكومات 2025، توجهات ومبادرات الإمارات مع المملكة المتحدة، حيث تم اقتراح بناء مهبط جديد «رابع» للطائرات في مطار هيثرو يعمل على مدار 24 ساعة، لكن الحكومة البريطانية لم ترحب بهذا الاقتراح، بينما تواصل الإمارات نهضتها وتعمل على التوسع، في إشارة إلى التخطيط للمستقبل.

هذا، واعتمدت دبي مؤخراً، خطة توسعة مطار آل مكتوم الدولي بتكلفة تبلغ 120 مليار درهم (32.6 مليار دولار)، ما يعد دفعة كبيرة جديدة مرتقبة لاقتصاد الإمارة. وسيكون مطار آل مكتوم الدولي بعد التوسعة، أكبر مطار في العالم بإمكانياته الاستثنائية، حيث سيتعامل مع حوالي 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع سنوياً.