"بين آند كومباني" تطلق منصة لقياس جاهزية الاستدامة في الشراكة

أطلقت شركة "بين آند كومباني" منصة جاهزية الاستدامة بالشراكة مع القمة العالمية للحكومات، بهدف مساعدة الشركات على تقييم مدى قدرتها على تحقيق الاستدامة وتسريع التزامها بها من خلال الذكاء الاصطناعي.

وقال وسام ياسين، شريك في شركة "بين آند كومباني"، ورئيس برنامج صنّاع الاستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التابع للشركة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات، إن المنصة التي تم تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، تعتمد على 27 سؤالاً تفاعلياً، تمكّن الشركات من تحديد الفجوات في تحقيق الاستدامة، سواء على مستوى وضع المستهدفات، أو قياس الأداء، أو تعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات.

وأضاف أن المنصة توفر توصيات مخصصة لكل شركة بناءً على مستوى نضوجها في هذا المجال، وتمنح الشركات أداة فعالة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن دمج الاستدامة في عملياتها.

وأشار إلى أن إطلاق المنصة خلال القمة يتيح لزوار الحدث التفاعل معها مباشرة وتجربة تقييم استدامة مؤسساتهم، منوها إلى أن الدراسة التي أجرتها "بين آند كومباني" مع القمة العالمية للحكومات أظهرت أن70‎ ‎% من الشركات قامت بوضع خطط لتحقيق الاستدامة، لكن 3%‎ فقط منها على الطريق الصحيح نحو تحقيق المستهدفات التي وضعتها.

وأردف: “لذلك، قمنا بتطوير أداة الجاهزية للاستدامة، المستندة إلى إطار "LEAD من Bain & Company"، لمساعدة الحكومات والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية على تقييم تكامل الاستدامة، وتحديد مجالات التحسين، واتخاذ قرارات إستراتيجية قائمة على بيانات دقيقة.

وأضاف أن مؤتمر الأطراف "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات في 2023، شكّل نقطة تحول في وعي الشركات بأهمية الاستدامة، لكنه كشف أيضاً عن فجوات تحتاج إلى معالجة، موضحا أن المنصة الجديدة تهدف إلى سد هذه الفجوات عبر تقديم حلول قابلة للتنفيذ، مع إمكانية توسيع استخدامها مستقبلاً لقياس جاهزية الحكومات والمؤسسات غير الربحية لتحقيق الاستدامة.