بطاقة الخدمات الحكومية الموحدة تعزز التحول الرقمي في مصر

أكدت سعادة المهندسة غادة لبيب، نائبة وزير تطوير المؤسسات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، أن بطاقة الخدمات الحكومية الموحدة تمثل خطوة إستراتيجية نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل في مصر.

وأوضحت، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركتها في اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2025، أن المبادرة تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية الرقمية وتهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وكشفت عن نجاح تطبيق المشروع في محافظة بورسعيد كنموذج استرشادي؛ حيث استفاد منه نحو 200 ألف مواطن، قبل تعميمه على مستوى الجمهورية وربطه بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت إلى أن البطاقة حققت نتائج متميزة، تمثلت في نسبة نجاح 99.9% في حماية البيانات الشخصية، و95% في دقة البيانات وجودة الخدمات المقدمة، كما أسهمت في تخفيض وقت إنجاز المعاملات الحكومية بنسبة 80%، وتقليص استخدام الأوراق بنسبة 70%.

وشددت على أن التجربة المصرية أثبتت أهمية التخطيط الشامل والتنفيذ التدريجي، مع الاستفادة من التكنولوجيات الناشئة وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية.

وأكدت المهندسة غادة لبيب، في ختام تصريحها على أن بطاقة الخدمات الحكومية الموحدة تمثل نموذجاً مبتكراً في التحول الرقمي، يسهم في تعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في استخدام التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة وبناء حكومة رقمية متميزة.