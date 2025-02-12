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الإمارات

أنور قرقاش: رسالة الإمارات تمثل رؤية إيجابية ملهمة للمنطقة

  • أشاد بمستوى النقاشات في القمة العالمية للحكومات
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البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش،المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن رسالة الإمارات تمثل رؤية إيجابية ملهمة للمنطقة وأشاد معاليه بمستوى النقاشات واللقاءات في القمة العالمية للحكومات التي شهدت حضوراً استثنائياً عالي المستوى.

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" : " مستوى راقٍ للنقاشات واللقاءات في القمة العالمية للحكومات بحضور استثنائي وعالي المستوى. الأهم هو تعزيز رؤية الإمارات الوطنية والإقليمية، بما يعكس كفاءة الأداء الحكومي وربط متطلبات التنمية المتعارف عليها باحتياجات وتكنولوجيا المستقبل".

وأضاف معاليه "رسالة الإمارات تمثل رؤية إيجابية ملهمة للمنطقة".