"ديلويت" تصدر تقريرين حول الركائز الأساسية للتحول الحكومي وتعزيز القدرات المؤسسية

أعلنت ديلويت، شركة الخدمات المهنية الدولية الرائدة، وبصفتها شريك المعرفة الرسمي للقمة العالمية للحكومات للعام الحادي عشر على التوالي، إصدار تقريرين في اليوم الافتتاحي للقمة 2025، يسلّطان الضوء على الركائز الأساسية للتحوّل الحكومي وتعزيز القدرات المؤسسية.

وقال معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لشركة ديلويت الشرق الأوسط، إنه في ظل النمو الديناميكي للعصر الرقمي، أصبحت السيادة الرقمية وتحول القوى العاملة من الأولويات الأساسية للحكومات، موضحا أنه من خلال النقاشات وتبادل الرؤى في القمة العالمية للحكومات 2025، تسعى ديلويت إلى تزويد صنّاع السياسات بالمعلومات اللازمة لمساعدتهم على تسخير التقنيات الناشئة لتعزيز قدرات القطاع الحكومي، ورفع مستوى مرونته وجاهزيته لمواكبة تطورات المستقبل.

ويستعرض تقرير ديلويت الأول، بعنوان "السيادة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية"، الدور الحيوي للسيادة الرقمية في عالم الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وأنه مع توقع وصول حجم البيانات العالمية إلى 149 زيتابايت، يسلط التقرير الضوء على كيفية تمكين الحكومات والمؤسسات من مواجهة التحديات المرتبطة بالسيادة، مثل حماية البيانات، والامتثال التنظيمي، وشفافية الخوارزميات، والمعايير الأخلاقية للذكاء الاصطناعي.

كما يناقش التوازن بين تحقيق السيادة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية من جهة، والحد من التكاليف وتعزيز الأمان من جهة أخرى، إضافةً إلى استعراض حلول سحابية سيادية تضمن الامتثال للوائح المحلية وحماية البيانات ضمن الحدود الوطنية.

أما التقرير الثاني الذي يحمل عنوان "أهمية المهارات: إطلاق كامل إمكانات القوى العاملة في القطاع الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي،" فيلقي الضوء على تغيّر ديناميكيات القوى العاملة في المنطقة، حيث تحلّ تنمية القوى العاملة القائمة على المهارات مكان النماذج التقليدية المرتكزة على الوظائف، مما يتيح للحكومات إنشاء أنظمة إدارية عامة أكثر مرونة وابتكاراً وجهوزية للمستقبل. إضافة إلى ذلك، يتناول التقرير كيفية معالجة حكومات دول الخليج التحديات المرتبطة بالقوى العاملة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية لدعم رؤاها الوطنية في ظلّ الطلب المتزايد على الخدمات الحكومية المرنة.

من جهته قال مهند تيّم، مسؤول الخدمات الحكومية والعامة في ديلويت الشرق الأوسط، إنه مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، أصبحت سيادة الذكاء الاصطناعي والسحابة من القضايا الملحّة التي يتعين على حكومات العالم معالجتها بالتزامن مع ضرورة تطوّر القوى العاملة في القطاع الحكومي لمواجهة تحديات الاقتصاد سريع التغيّر، لافتا إلى أن ديلويت تضع من خلال هذين التقريرين خارطة طريق للحكومات التي تتطلع إلى تعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي، وحماية أصول البيانات الوطنية، وبناء أسس قوى عاملة أكثر مرونة ومهارة.

يذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً إستراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.