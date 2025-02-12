تفاهم لدعم سلسلة القيمة الزراعية ومبادرات الأمن الغذائي في دبي

وقّعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، و«كورديانت كابيتال»، المستثمر العالمي في البنية التحتية والأصول الحقيقية، مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما الاستراتيجي لدعم سلسلة القيمة الزراعية في دبي وتعزيز مبادرات الأمن الغذائي. وبموجب شروط مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال حفل ضمن القمة العالمية للحكومات 2025، سيتعاون الطرفان لاستكشاف الفرص المتاحة لتحسين سلاسل القيمة الزراعية من البلدان الموردة إلى دبي من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، والممرات التجارية الاستراتيجية، وحلول سلاسل التوريد.

ويعتمد هذا التعاون على إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يوليو 2024 عن إنشاء «سوق الأغذية والفاكهة والخضراوات»، الذي سيكون أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما يعزز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي.

وقع المذكرة سلطان أحمد بن سليم، رئيس المؤسسة، وسيدريك غارنييه-لاندوريه، الشريك ورئيس سلسلة القيمة الزراعية في «كورديانت كابيتال».

نمو مستدام

وتمهد هذه المذكرة، لتعاون الطرفين في عدد من المجالات مثل بناء شبكات سلسلة التبريد المتقدمة وتشمل تطوير أنظمة لوجستية متقدمة لسلسلة التبريد تحافظ على نضارة المنتجات من المزرعة إلى المستهلك، مما يقلل من هدر الطعام بشكل كبير ويضمن جودة ثابتة للمنتجات القابلة للتلف.

ويعزز التعاون مكانة دبي كمركز عالمي للأغذية الطازجة من خلال الاستفادة من القدرات اللوجستية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وخبرة «كورديانت كابيتال» في الاستثمار في سلاسل الإمداد الزراعية.

كما يمهد لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتوظيف تقنيات متقدمة مثل أجهزة الاستشعار الذكية، وتحليلات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التتبع المعتمدة على تقنية البلوك تشين، لتعزيز الشفافية والكفاءة في سلسلة التوريد.

سوق عالمي

وخلال حفل التوقيع أكد بن سليم، أن الموقع الاستراتيجي لدبي مكّنها من أن تصبح سوقاً عالمياً لتجارة الأغذية، خاصة الفواكه والخضراوات.

وقال: يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الاستراتيجية مع كورديانت كابيتال، حيث نعمل معاً لتحقيق تقدم ملموس في القطاع الزراعي العالمي. وتسلط مذكرة التفاهم الضوء على التزامنا المشترك بتعزيز الأمن الغذائي في دبي، ودولة الإمارات، ومنطقة الخليج العربي الأوسع من خلال الاستفادة من خبراتنا في تحسين سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المبردة، إلى جانب الاستثمارات الاستراتيجية لكورديانت كابيتال، نهدف إلى تعزيز سلسلة القيمة الزراعية من الدول المنتجة إلى موانئ دبي.

وأضاف: «سيسهم هذا التعاون في تطوير أنظمة موثوقة لإمدادات الغذاء، بما يتماشى مع رؤية دبي لتصبح مركزاً عالمياً للأغذية الطازجة وسلاسل التوريد الآمنة».

خطوة استراتيجية

من جانبه قال سيدريك غارنييه: «يمثل هذا التعاون خطوة استراتيجية متقدمة في مهمتنا لدعم الاستثمارات الحيوية في البنية التحتية للقطاع الزراعي وسلسلة القيمة الخاصة به. من خلال توحيد جهودنا، نحن على ثقة بقدرتنا على تنفيذ مشاريع مؤثرة تعزز الأمن الغذائي، وتحسن قنوات توزيع الغذاء، وتعزز الاستدامة الاقتصادية في دبي وخارجها».

وتتماشى مذكرة التفاهم الموقعة مع كورديانت كابيتال مع الجهود المستمرة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتوسيع قدراتها في القطاعات الحيوية للتجارة العالمية والتنمية الاقتصادية. ومن خلال الشراكة مع «كورديانت كابيتال»، ستعزز المؤسسة وجودها في القطاع الزراعي، وتسهم في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الأمن الغذائي، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام.

وأطلقت «كورديانت كابيتال» صندوق الاستثمار في لوجستيات سلسلة التبريد بدبي جنباً إلى جنب مع صندوق الاستثمار في المحاصيل الدائمة العالمي (مقره لوكسمبورغ)، لدعم جهود الأمن الغذائي في دبي والمنطقة من خلال الاستثمار في أصول تشغيلية لسلسلة التبريد والخدمات اللوجستية.