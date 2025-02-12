سهيل المزروعي: نعمل على تغيير أنماط العمل الحكومي المستقبلي

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة ستنظر في تطوير التشريعات لمواكبة تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات الضخمة، التي من شأنها أن تسهم في تغيير أنماط العمل الحكومي المستقبلي.

وأضاف معاليه على هامش انطلاق فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2025، أن قطاع البنية التحتية يشهد تطورات متلاحقة من حيث أنماط البناء الجديدة، باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي، والتي ستحدث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي مستقبلاً.

وأكد معاليه أن الإمارات تنظر باهتمام إلى هذه التحولات لمواكبتها، بما يعزز ريادتها ويحقق التنمية المستدامة القائمة على التطور والتقنيات المتقدمة.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تعمل مع شركات القطاع الخاص في كل ما من شأنه تطوير العمل الحكومي وتسهيل حياة الناس، نظراً لأن القطاع الخاص يعمل بأحدث التقنيات والتطبيقات، لا سيما في مجال البنية التحتية والنقل.

وأوضح معاليه أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية، خصوصاً في مجال النقل، مما يستدعي أن تعمل الحكومات على وضع التشريعات الملائمة لتلك التطبيقات للاستفادة منها.