الرئيس التنفيذي لـ«بلاك بيري»: تحديث التقنيات درع حماية من الهجمات السيبرانية

أكد جون جياماتيو الرئيس التنفيذي لـ«بلاك بيري»، أهمية التصدي للهجمات السيبرانية التي تتعرض لها الدول والحكومات والمؤسسات المالية والمصرفية والأفراد وغيرهم، من خلال التحديث المستمر للأنظمة التقنية والابتكار، مشدداً على أن الشركة مستعدة للـ 40 سنة المقبلة بأنظمة وحلول تلبي المتطلبات.

وقال خلال جلسة رئيسية بعنوان «مستقبل الاتصال.. الأمن والثقة والابتكار في عالم مترابط»: «الكثير من الأسئلة ترد إلي حول غياب الشركة عن السوق، لكنها موجودة في جميع مناحي حياة الأفراد لكن بصفة مختلفة عما كانت عليه سابقاً».

وأضاف «المنتجات الحالية لـ«بلاك بيري» لا يمكن حملها في راحة اليد لكن القيمة الأساسية التي نوفرها للعملاء هي نفسها ولم تتغير كثيراً.. لقد كانت مبادئنا القائمة على الأمان والثقة والإبداع دائماً بمثابة وعد من بلاك بيري لعملائنا، ولانزال نحافظ على وعدنا».

وأوضح جون أن «بلاك بيري» موجودة في غالبية الأجهزة بدءاً من تشغيل أنظمة السلامة في المركبات إلى حلول الأمن السيبراني لحماية الحكومات في جميع أنحاء العالم، وضمان الأمن واستمرارية الأعمال وأنظمة الاتصالات خلال الطوارئ، كما نتواجد في برمجيات تعالج اهتمامات الدول والجمهور والمؤسسات المختلفة.