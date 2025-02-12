سعيد الطاير يعقد سلسلة اجتماعات خلال مشاركته في القمة

التقى معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، خلال مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 بصفتها «شريك الاستدامة»، وضمن فعاليات اليوم الأول من القمة، خليفة المرزوقي، سفير الدولة لدى جمهورية تنزانيا الاتحادية، حيث ناقش الاجتماع مستجدات مشاريع «سقيا الإمارات» لتنفيذ مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير المياه النظيفة والصالحة للشرب لنحو مليون شخص في جمهورية تنزانيا الاتحادية، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وخلال اليوم الأول من القمة، التقى معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) ورئيس مجلس إدارة شركة دراجون أويل، قوباد طالباني، نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، حيث ناقش الجانبان تجربة دبي الناجحة في قطاعي النفط والغاز وسبل تعزيز الاستدامة في مشاريع الطاقة وأفضل الممارسات التي تعتمدها دبي لتنويع مصادر الطاقة والخطط الاستراتيجية والمشاريع الرائدة في قطاع الطاقة، إضافة إلى فرص التعاون والاستثمار في إقليم كردستان.

وحضر الاجتماع أحمد بطي المحيربي، عضو مجلس إدارة شركة «دراجون أويل»، وعلي الجروان، الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، وعدد من المسؤولين.