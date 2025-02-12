منتدى مستقبل التنقل يناقش التجارب الرائدة لإعادة تشكيل صناعات الطيران والسيارات

ناقش منتدى مستقبل التنقل ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، التطورات والتجارب الرائدة التي تعيد تشكيل صناعات الطيران والسيارات، مع التركيز على الاستدامة، والتقنيات الناشئة، وذلك بمشاركة قادة وخبراء عالميين.

وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، الدور الكبير الذي تلعبه التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، في رسم مستقبل قطاع النقل، حيث تتجه الحكومات في مختلف دول العالم، للتحول نحو استخدام وسائل نقل خالية من الانبعاثات، فالاتحاد الأوروبي يسعى لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 90 % بحلول عام 2040، وكذلك التحول نحو استخدام تقنيات التنقل ذاتي القيادة، لخفض الحوادث المرورية بنسبة 70 %، مشيراً إلى أن الدراسات تشير إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير البنية التحتية لمنظومة التنقل، يسهم في خفض الازدحامات المرورية بنسبة 30 %، وخفض زمن الرحلة في المدن الكبرى بنسبة 25 % بحلول عام 2035.

استشراف مبكر

وقال معالي الطاير: بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استشرفت دبي مبكراً، التوجهات التي يشهدها العالم في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، لتحويل 25 % من إجمالي الرحلات في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وبدأت هذه الرحلة في عام 2009، من خلال مترو دبي ذاتي القيادة بطول 90 كيلومتراً، وسيشهد المترو توسعة كبيرة بتنفيذ الخط الأزرق بطول 30 كيلومتراً، كما قطعت شوطاً كبيراً في تشغيل التاكسي الجوي، حيث بدأ العمل في تنفيذ أولى محطات الإقلاع والهبوط بالقرب من مطار دبي الدولي، تمهيداً لتشغيل الخدمة في عام 2026، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة، التي تنقل يومياً قرابة مليوني راكب، وكذلك استخدام الأنظمة المرورية الذكية، التي أسهمت في تحسين رصد الأحداث بنسبة 60 %، وتحسين زمن الاستجابة بنسبة 30 %، وخفض زمن الرحلة بنسبة 20 %.

وأضاف: لدينا خطة شاملة ومتكاملة، ترسم ملامح مستقبل التنقل في دبي، حيث سيتم تحويل مركبات الأجرة والليموزين إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بنسبة 100 % بحلول عام 2040، وستكون حافلات المواصلات العامة خالية من الانبعاثات في عام 2050، كما نعمل على توفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة تسهم في تسهيل الحركة، وتطبيق مبدأ مدينة العشرين دقيقة، التي توفر 80 % من الخدمات للسكان خلال عشرين دقيقة من التنقل، إلى جانب الاستمرار في تعزيز الشراكة مع المؤسسات والشركات العالمية، لدراسة وتجربة أنماط مختلفة من وسائل النقل الجديدة، مثل ترام بلا سكة، وريل باص، وسكاي واي.

وألقى معالي ميلوجكو سبايتش، رئيس وزراء مونتنيغرو، كلمة أمام المنتدى، حيث قدم منظوراً عالمياً حول تقدم النقل. وأكد ضرورة التعاون الدولي في تطوير حلول النقل من الجيل القادم وضمان مساهمة التقنيات الناشئة في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

عصر التحولات في صناعة السيارات

وتناولت جلسة رئيسية بعنوان «إعادة اختراع العجلة: عصر التحولات في صناعة السيارات»، التحولات الجذرية التي تشهدها صناعة السيارات العالمية. وأدارت الجلسة آنا ستيوارت من شبكة CNN، وشارك فيها شيلبان أمين، رئيس جنرال موتورز الدولية، ولي ثي ثو ثوي، نائبة رئيس مجموعة Vingroup ورئيسة مجلس إدارة Vinfast Auto Ltd.

وناقش المتحدثون كيفية إعادة الشركات الصينية المصنعة للسيارات تشكيل المنافسة العالمية من خلال الابتكار وكفاءة سلاسل التوريد، والتوسع السريع للمركبات ذاتية القيادة والمعرفة بالبرمجيات، وتأثير شركات التكنولوجيا الكبرى على النظام البيئي لصناعة السيارات. كما ناقشوا مستقبل منظومات الدفع، وإمكانيات القيادة الذاتية الكاملة، وكيفية استجابة الشركات التقليدية لهذه التغييرات الكبرى.

مستقبل التخصيص في صناعة السيارات

كما تناولت جلسة محورية أخرى بعنوان «مستقبل التخصيص في صناعة السيارات» كيف تستخدم العلامات التجارية للسيارات الفاخرة التكنولوجيا لتمييز نفسها في سوق متطور، وأدار الجلسة تيو تشارباخي، الشريك المؤسس والشريك في Fifth Delta، وشارك فيها فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير العام لشركة لوسيد موتورز، وفرديناند بورشه، الرئيس التنفيذي لشركة F.A.T. International. وناقش المتحدثون الطلب المتزايد على الميزات المصممة حسب الطلب، والتقاطع بين التصميم الفاخر والهندسة المتقدمة، وكيف سيؤثر التخصيص على مستقبل المركبات الكهربائية.

تحويل أجواء الغد

وأضاف المنتدى نقاشاً حول الابتكار في مجال الطيران خلال جلسة «ما بعد السماء: تحويل رحلات الغد»، حيث أدارت الجلسة آنا ستيوارت من CNN، وشارك فيها غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، وروبرتو ألفو، الرئيس التنفيذي لمجموعة خطوط لاتام الجوية.

وركز النقاش على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات شركات الطيران، واعتماد الوقود المستدام، وظهور الطائرات الكهربائية والهجينة، كما تناولت الجلسة كيفية استعداد شركات الطيران لمواكبة الأطر التنظيمية المتطورة، وكيف تؤثر الشراكات مع الشركات المصنعة على الابتكار داخل القطاع؟

وشدد المشاركون في المنتدى على الحاجة إلى التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا ومزودي حلول النقل لدفع الابتكار المستدام والشامل.

واختتم منتدى مستقبل التنقل بدعوة القطاع إلى تبني التحول، والاستثمار في الاستدامة، وإعطاء الأولوية لتجربة المستهلك في عصر التغيير غير المسبوق، ومع التطورات السريعة التي يشهدها قطاعا الطيران والسيارات، قدمت النقاشات في المنتدى رؤية مهمة لمستقبل النقل العالمي.