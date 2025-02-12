رئيس بولندا: شراكتنا مع الإمارات استراتيجية ومتنامية

أكد أندجي دودا، رئيس جمهورية بولندا، أهمية الحوار والتعاون الدولي، مشيداً بدور القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي.

وأعرب الرئيس دودا عن سعادته بقبول دعوة المشاركة في القمة، مشيراً إلى دور هذه الاجتماعات في تعزيز مكانة بولندا وتعميق التعاون مع دول أوروبا الوسطى والشرقية، مشيراً إلى أن مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي ومنتدى داليان الاقتصادي تأتي في إطار التزام بولندا بتعزيز التعاون الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى الدولي.

وأشار دودا إلى أن هذه زيارته الثالثة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً الأهمية الاستراتيجية للعلاقات المتنامية بين البلدين، خاصة مع اقترابه من نهاية ولايته الرئاسية التي استمرت لعقد من الزمن، وأشاد بالنمو الملحوظ في العلاقات بين بولندا والإمارات، وكذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي، مثنياً على التطور السريع الذي يشهده الإقليم وديناميكية اقتصاده.

وتطرق الرئيس البولندي إلى مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً، أشار إلى متابعة التطورات العالمية الاقتصادية عبر دبي وهو تقييم أكده الرئيس دودا من خلال مشاركته في القمة، حيث أثنى على المناقشات الواسعة التي تناولت قضايا حيوية تشمل الذكاء الاصطناعي، والتنقل الكهربائي، والتغير المناخي، والبحث عن مصادر طاقة جديدة ومستدامة.

كما شدد الرئيس دودا على ضرورة تطوير حلول طاقة تكون صديقة للبيئة وفي متناول الجميع، مع تحقيق التوازن بين السياسات المناخية والاستقرار الاقتصادي، لضمان وصول الطاقة إلى كافة شرائح المجتمع بأسعار معقولة، بما يحقق التنمية المستدامة.

وأكد الرئيس البولندي أهمية المنصات العالمية مثل القمة العالمية للحكومات في صياغة مستقبل الحوكمة وتعزيز التعاون الدولي، مشيداً بدور دولة الإمارات الريادي في استضافة مثل هذه الفعاليات العالمية التي تجمع قادة العالم وصناع القرار لمناقشة التحديات المستقبلية وإيجاد حلول مبتكرة لها.