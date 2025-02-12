2.7 مليار شخص بلا إنترنت

أكد رؤساء تنفيذيون لشركات متخصصة في تكنولوجيا الاتصالات أن هناك نحو 2.7 مليار شخص في العالم غير متصلين بالإنترنت، داعين إلى ضرورة العمل الجاد لتجنب نشوء فجوة رقمية أخرى، وزيادة الانقسام الاقتصادي في المستقبل، مشيرين إلى أهمية الاتصال في الربط بين سكان المعمورة في ظل شبكات اللاسلكي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة توفير خدمات الاتصال بالأسعار والجودة المناسبتين.

جاء ذلك خلال جلسة «هل يمكن أن نبتكر عالماً أكثر ترابطاً؟» ضمن أعمال قمة الحكومات، وشارك فيها مارغريتا ديلا فالي، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «فودافون»، وميكي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لـ Rakuten Group، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&، وأدراها سام جيكوبز، رئيس تحرير «تايم». وقال حاتم دويدار: «نجحنا في ربط 5 مليارات شخص في العالم من خلال تحالف إديسون، من بينهم 270 مليون شخص في عام 2024، ولكن هذا لا يزال غير كافٍ».

وأضاف: «الاتصال هو أحد الأسس المهمة للتقدم، ونحن بحاجة إلى العمل معاً جميعاً، سواء حكومات أو شركات أو منظمات، لتحقيق ذلك، واليوم مع تقدم الذكاء الاصطناعي، أصبح هذا الأمر أكثر أهمية، حيث يمكننا مساعدة الكثير من الأشخاص». بدورها، أكدت مارغريتا ديلا فالي، أهمية التواصل والترابط لتحقيق التطور في عالم اليوم، حيث إن التنمية مرتبطة بالتواصل والاتصال، وهو العمل الذي تقوم به شركة فودافون عبر 17 دولة إفريقية وأوروبية بإنفاق المليارات من الدولارات لبناء وتطوير الشبكات فوق وتحت الأرض.

وقالت: «نعمل على ربط شبكات الإنترنت والاتصال بالذكاء الاصطناعي وهي فرصة مهمة لتوفير خدمات الاتصال لنحو 2.7 مليار شخص ليس لهم الفرصة في الحصول على خدمات الإنترنت من بينهم 300 مليون شخص ليس لهم أي شكل من أشكال الاتصال». وأوضحت أن «فودافون» ستطلق خدمة الاتصال الفضائي التجاري خلال العام الجاري وهي فرصة عظيمة للوصول للمناطق النائية في العالم. وشددت مارغريتا على البيئة الإفريقية المحفزة على الابتكار بالنسبة لـ«فودافون»، مشيرة إلى أن الشركة نجحت في إطلاق أول منصة خاصة بالتكنولوجيا المالية «فنتيك» تسمى M PESA . من جهته، قال ميكي ميكيتاني إن شركته تتخصص في توفير خدمة الاتصال اللاسلكي بهدف ربط الناس بأقل تكلفة وبطرق آمنة وسريعة.