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الإمارات

منصور بن زايد ومدير عام صندوق النقد الدولي يناقشان جهود ترسيخ نظام اقتصادي عالمي مستدام

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وام

دبي

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي تُعقد في دبي. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي.

كما تطرق الجانبان إلى مستجدات الاقتصاد العالمي، وناقشا سبل تعزيز الجهود الدولية لترسيخ نظام اقتصادي عالمي مستدام. حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.