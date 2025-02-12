أوزبكستان تعزز تعاونها الرقمي مع الإمارات

أكد شيرزود شيرماتوف، وزير التكنولوجيات الرقمية بجمهورية أوزبكستان، أن بلاده تمضي قدماً في تعزيز شراكتها مع دولة الإمارات في مجال التحول الرقمي، مدعومة بالعلاقات الوثيقة بين قيادتي البلدين، وذلك بهدف تطوير الاقتصاد الرقمي، ودعم الابتكار، وتمكين الشباب من المهارات التقنية المستقبلية.

وأوضح شيرماتوف أن برنامج «مليون مبرمج أوزبكي»، المستوحى من مبادرة «مليون مبرمج عربي»، حقق نجاحاً لافتاً، مشيراً إلى أن عدد المشاركين فيه تجاوز نظراءهم في العديد من الدول، مما أدى إلى إعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل في شركات التكنولوجيا محلياً وعالمياً.

وأضاف أن المرحلة المقبلة من البرنامج ستركز على تعزيز التعلم عبر المنصات الرقمية، حيث تصدرت أوزبكستان التقرير العالمي للمهارات الرقمية من حيث نسبة المتعلمين عبر الإنترنت مقارنة بالقوى العاملة.

وأشار وزير التكنولوجيات الرقمية بجمهورية أوزبكستان إلى أن الإمارات تلعب دوراً رئيسياً في دعم الشركات الناشئة الأوزبكية، عبر مبادرات مثل «جوائز القمة العالمية للحكومات»، حيث شهدت الدورة الماضية فوز أحد المشاريع الأوزبكية بجائزة مرموقة، مما عزز من مكانة رواد الأعمال الأوزبكيين على الساحة الدولية.

ونتيجة لهذا التعاون، أطلقت أوزبكستان «جائزة رئيس الدولة للابتكار»، التي تبلغ قيمتها الإجمالية مليار دولار، بدعم من رئيس جمهورية أوزبكستان، بهدف تحفيز الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا.