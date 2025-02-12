قادة دول ومنظمات في أفريقيا: محركات قوية للنمو والاستثمار بالقارة

أكد مشاركون في جلسة بعنوان «الثورة الاقتصادية القادمة برؤية أفريقية»، عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025 أن القارة الأفريقية أرض الفرص الذهبية، مشيرين إلى أن تطوير البنية التحتية مفتاح النمو الاقتصادي.

وقال الدكتور ديفيد سينجه رئيس وزراء جمهورية سيراليون إن أفريقيا لن تحقق التنمية من خلال المساعدات والهبات، بل تحتاج إلى استثمارات حقيقية تستغل إمكاناتها الضخمة. ورأى أن اعتماد أي دولة على تصدير المواد الخام فقط هو «بوابة نحو الفقر»، موضحاً أن القيمة الحقيقية تكمن في تحويل هذه الموارد إلى منتجات صناعية تسهم في تعزيز حصة أفريقيا في التصنيع العالمي، ما يمكنها من الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد رئيس وزراء جمهورية سيراليون أن قارة أفريقيا تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في مجالات رئيسة مثل البنية التحتية، مشيراً إلى أنه مع تطوير الطرق والموانئ والطاقة، تزداد قدرة أفريقيا على جذب رؤوس الأموال وتعزيز النمو المستدام، ما يجعلها محركاً رئيساً للاقتصاد العالمي في العقود المقبلة.

إمكانات ضخمة

وقال الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إن أفريقيا ستكون المصدر الرئيس لإطعام سكان العالم، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم نحو 10 مليارات نسمة بحلول عام 2050، منوهاً بأن القارة تمتلك مساحات زراعية هائلة لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل، كما أنها تؤدي دوراً حاسماً في مجال الطاقة العالمي، إذ تحتوي على معادن استراتيجية مثل الليثيوم، والبلاتين، والنحاس، والجرافيت، والكوبالت، وجميعها ضرورية لصناعة البطاريات الكهربائية والمركبات المستدامة.

ووجّه الدكتور أكينوومي أديسينا رسالة إلى المستثمرين قائلاً: إذا لم تكن قد استثمرت في أفريقيا بعد، فإن هذه فرصتك الذهبية. البيئة الاستثمارية أصبحت أكثر أماناً وانفتاحاً، والمكاسب المحتملة هائلة.

بدوره، قال توني إلوميلو مؤسس مؤسسة توني إلوميلو: حينما يصبح الناس محور التنمية، فإن الثروة الحقيقية تتحقق، وهذه ليست مجرد قضية تخص الشباب، بل فرصة لهم ليكونوا قادة الغد. وأضاف: لا ينبغي أن نفكر فقط في الأرباح المالية حينما نوقع الاتفاقيات، بل أيضاً في الناس والبيئة، ويجب أن تكون الاتفاقيات التي نبرمها ذات قيمة اقتصادية تلبي تطلعات المستثمرين، والحكومات، والشعوب.