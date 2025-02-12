12 طائرة جديدة تنضم لأسطول طيران الإمارات بحلول أغسطس المقبل

أكد عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات أن نحو 11 إلى 12 طائرة من طراز إيرباص A350 ستنضم إلى أسطول الشركة بحلول أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن الطائرات الجديدة ستسهم في تعزيز العمليات التوسعية للشركة.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش «القمة العالمية للحكومات 2025» أن الشركة على تواصل دائم مع بوينغ بخصوص تسليم طائرة 777X، مشيراً إلى أنه لا يزال هناك المزيد من العمل لاستكمال ترخيص الطائرة، وأن برنامج الترخيص من بوينغ يتطلب اجتياز عدة فحوصات تأهيلية قبل دخولها إلى الخدمة.

وأوضح الرضا أن طائرة 777X واجهت تحديات خلال مراحل التصنيع والترخيص، لافتاً إلى أن الشركة المصنعة أعلنت أنه سيتم البدء بتسليم الطائرة اعتباراً من 2026.

وأضاف أن طيران الإمارات تعاملت مع التأخير في تسليم الطائرات من خلال تمديد فترة تشغيل الطائرات الحالية، وتحديثها لضمان تجربة سفر مميزة للمسافرين، مشيراً إلى أن أسطول الشركة يضم نحو 259 طائرة يتم تحديث جزء منها وسيتم إحالة بعض هذه الطائرات إلى التقاعد مع دخول طائرات جديدة.

وأضاف الرضا أن طيران الإمارات في نقاشات متواصلة مع شركات بوينغ وإيرباص بخصوص طائرات شحن جديد، لافتاً إلى وجود طلب كبير على خدمات الشحن، الأمر الذي يتطلب إضافة المزيد من طائرات الشحن إلى أسطول الشركة.