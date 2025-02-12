الرئيس التنفيذي لـ«هانيويل»: 2025 نقطة تحول لتقدم الصناعة

أكد فيمل كابور، الرئيس التنفيذي لشركة هانيويل أن عام 2025 سيكون نقطة تحول نحو الاستقلالية الصناعية، حيث ستتمكن العديد من الشركات من تحقيق عمليات تشغيل مستقرة ومتطورة بفضل الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال جلسة رئيسية بعنوان «التطلع نحو العصر القادم.. الطيران والقطاع الصناعي» ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات 2025 التي انطلقت أمس في دبي وتستمر حتى 13 فبراير الجاري تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

وشدد فيمل كابور على أهمية وضع استراتيجيات مبتكرة لدعم القرارات الاستثمارية الفاعلة، مؤكداً على ضرورة إدراج الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل التصنيع وتحولات الطاقة العالمية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأضاف: «إن الأنظمة التقليدية تعمل بآلية ثابتة، حيث تُنفّذ العمليات بصورة حتمية دون تغيير، غير أن تطويرها بإضافة مستويات تحليل متقدمة سيعزز كفاءتها التشغيلية ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة».

أمن الطاقة

وأوضح فيمل كابور أن الاستراتيجيات الوطنية للدول يتم بناؤها وفقاً لثلاثة عوامل رئيسية: وهي الاقتصاد، والأمن، والانبعاثات. وأكد أن الأولويات تختلف من دولة إلى أخرى، حيث أصبحت قضية أمن الطاقة تحتل المرتبة الأولى عالمياً، متبوعة بالعوامل الاقتصادية والبيئية، مشيراً إلى أن حلول الطاقة المتجددة يتم تبنيها بمعدلات متفاوتة وفقاً لاحتياجات كل منطقة.

حلول أكثر تطوراً

وحول تأثير التقدم المطلق للذكاء الاصطناعي على قطاع الصناعة والشركات، قال فيمل كابور: «الأمر لا يتعلق بالحديث عن المخاطر بل التشجيع على مواجهة التحديات بالتعلم الشامل للتعامل مع التقنيات الحديثة».