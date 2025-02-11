خالد بن محمد بن زايد وحمدان بن محمد بن راشد يشهدان جانباً من فعاليات القمة العالمية للحكومات

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، التي انطلقت اليوم في دبي بمشاركة قياسية من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات العالمية والوزراء والخبراء في مجالات العمل الحكومي من حول العالم.

وقام سموهما بجولة تفقدية في معرض ابتكارات الحكومات الخلاقة، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ويُقدم 10 ابتكارات طورتها 19 دولة وتم اختيارها من بين أكثر من 150 مشروعاً حول العالم، تكريماً للابتكارات التي تسهم في رسم معالم مستقبل المجتمعات من خلال اقتراح حلول مبتكرة لأبرز التحديات التي تواجه العالم.

وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية تبنّي نهج الابتكار في العمل الحكومي لترسيخ ثقافة التميز والتفكير الإبداعي في استشراف المستقبل واقتراح الحلول المبتكرة والفعالة للتحديات التي تواجه المجتمعات في مناطق متفرقة من العالم.

كما أشاد سموّه بدور القمة العالمية للحكومات في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز الحكومي، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي، من خلال تبادل الأفكار والرؤى بشأن مبادرات تعزيز قدرات وكفاءة الحكومات في اقتراح وتبني الحلول المناسبة والمبتكرة لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات الراهنة والمحتملة، بما يعكس رؤية الإمارات الطموحة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

حضر اللقاء سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتقنيات العمل عن بُعد، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.