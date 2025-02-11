محمد بن راشد ورئيس بولندا يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، وذلك ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات التي انطلقت في دبي اليوم (الثلاثاء) وتستمر حتى 13 فبراير الجاري تحت شعار" استشراف حكومات المستقبل".

وبحث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مع فخامة رئيس جمهورية بولندا خلال اللقاء العلاقات الثنائية وروابط الصداقة والتعاون الحكومي والاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا وسبل تعزيزها، إضافة إلى مشاركة جمهورية بولندا في القمة العالمية للحكومات 2025 التي تمثل فرصة للتقارب وبناء الشراكات بين حكومات العالم ومناسبة لتبادل الخبرات في مجالات العمل الحكومي.

وأكد سموّه خلال اللقاء أن القمة العالمية للحكومات تُعد منصة عالمية لمد جسور التعاون بين الدول المشاركة في المجالات كافة بما يحقق مصالح الشعوب وتطلعاتها.

وقال سموّه إن دولة الإمارات حريصة على تعميم تجربتها في تطوير العمل الحكومي والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة في هذا المجال، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون في مواجهة التحديات القائمة والمحتملة أمام العمل الحكومي وتعزيز فرص مختلف المجتمعات في التنمية والازدهار.

من جانبه، ثمّن رئيس جمهورية بولندا جهود دولة الإمارات في إبراز التجارب الناجحة والخبرات المتميزة من خلال منبر قمة الحكومات الذي يجمع قادة العمل الحكومي من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والمعارف فيما بينهم بما يسهم في خلق تعاون بنّاء بين الدول كافة.

حضر اللقاء سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وسموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

يُذكر أن القمة العالمية للحكومات 2025، تشهد مشاركة دولية قياسية باستضافتها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة و140 وفداً حكومياً وأكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، وتضم 21 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 200 جلسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها أكثر من 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصُنّاع القرار، إضافة إلى عقد أكثر من 30 طاولة مستديرة واجتماعاً وزارياً، بمشاركة أكثر من 400 وزير، فيما تصدر القمة 30 تقريراً استراتيجياً بالتعاون مع شركاء المعرفة الدوليين.