محمد بن راشد يشهد جلسة حوارية لمديرة صندوق النقد الدولي

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، جلسة حوارية لكريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي.

كما حضر الجلسة إلى جانب سموهما كل من وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.