الشرع: خطة ترامب بشأن غزة "جريمة كبيرة" وأعتقد أنها لن تنجح

قال الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في تصريحات أذيعت، أمس الاثنين، إنه يعتقد أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين من غزة والسيطرة على القطاع "جريمة كبيرة.. لن تنجح".

وكان ترامب قد قال إن الولايات المتحدة ستتولى إدارة قطاع غزة الذي دمرته الحرب وتطوره اقتصادياً بعد إخراج الفلسطينيين منه لأماكن أخرى.

وقال إن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى القطاع وفقاً لمقترحه.

وفي مقابلة مع بودكاست "ذا ريست إز بوليتيكس" البريطانية قال الشرع إن "مقترح ترامب لن ينجح".

وقال: "ليس هناك قوة تستطيع أن تجبر أهل أرض أن يهجروا من أرضهم... هذه فشلت عبر كل المحاولات السابقة من خلال الكثير من الدول التي حاولت أن تفعل ذلك وخاصة خلال الحرب الأخيرة التي جرت على غزة خلال سنة ونصف السنة، الناس تحملوا العذاب والقتل والدمار ولم يقبلوا الخروج من أرضهم".

وتابع: "على مدار 80 سنة من هذا الصراع، كل محاولات إخراج الناس من أرضها؛ من خرج ندم على خروجه. فبالتالي هناك درس فلسطيني تعرفه كل الأجيال الفلسطينية هو التمسك بأرضهم".

وقال الشرع الذي أُعلن رئيساً خلال المرحلة انتقالية بعد أن قاد مقاتلو فصيله الإطاحة ببشار الأسد: "ليس من الحكمة وليس من الأخلاق البشرية ولا السياسية حتى، أن يتصدر ترامب لإخراج الفلسطينيين من أرضهم".

وأضاف: "أنا أعتقد أن هذه جريمة كبيرة جداً لا يمكن أن تحدث وأعتقد أنها لن تنجح".

وتعارض مصر والأردن ودول عربية أخرى بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين.

ويخشى معارضو مقترح ترامب من أن يؤدي أي نزوح كبير عبر الحدود إلى تقويض أكبر لفرص "حل الدولتين" وتحميل الدول العربية التداعيات.



