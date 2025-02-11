محمد الملّا يتفقد استوديوهات دبي للإعلام في "قمة الحكومات"

تفقد سعادة محمد الملّا، الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام، اليوم، استوديوهات دبي للإعلام التي تنقل فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025 التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل" وتستمر حتى يوم 14 فبراير الجاري في دبي ، بمشاركة دولية قياسية ورؤساء دول وحكومة ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات عالمية إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين.

ويشهد اليوم الأول من الدورة الـ12، عدداً من الجلسات التي تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في العمل الحكومي والقطاعات الحيوية، منها جلسة "الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي" والتي تحدث فيها البروفيسور كلاوس شواب رئيس مجلس الأمناء للمنتدى الاقتصادي العالمي، وجلسة "المستقبل الذي نستشرفه"، وشارك فيها معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وروبن لي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بايدو".

ويتضمن اليوم الأول من القمة كلمة رئيسية لدولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية وحواراً مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس" و"تيسلا" و"إكس".