تعاون بين صندوق الوطن و«مجرى» لتمكين أبناء وبنات الإمارات

وقع صندوق الوطن اتفاقية تعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، لتمكين أبناء وبنات الإمارات وتعزيز الهوية الوطنية، وذلك برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

وتأتي الاتفاقية في إطار بناء جسور التعاون والشراكة والتنسيق بين الطرفين لتحقيق أهدافهما وتعزيز التكامل والتعاون المشترك والمثمر لما فيه الخير والتقدم والرفعة لأبناء الإمارات.

وقعت المذكرة سارة شو، مدير الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، وياسر علي القرقاوي، مدير عام الصندوق، وذلك إيماناً بأهمية تحقيق الاستراتيجية الوطنية، وحرصاً على تعزيز علاقات الشراكة في جميع مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، ولضمان الارتقاء والريادة لدى أبناء الوطن ورعاية المبادرات والمشاريع والأنشطة في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة.

وأكد ياسر القرقاوي، أهمية اتفاقية التعاون المشترك مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، أن أهداف الاتفاقية تتركز على ربط مشاريع صندوق الوطن على منصة «مجرى» وذلك لجذب مساهمات الشركات لدعم هذه المشاريع من خلال طرق مختلفة توفرها المنصة، وتفعيل مبدأ الشراكة الاستراتيجية في المبادرات ومشاريع الهوية الوطنية لمجرى، حيث يشترك الطرفان في المشاريع والمبادرات والحملات المشتركة واستقطاب الدعم من القطاع الخاص، إضافة إلى توحيد عمليات جمع البيانات وإعداد تقارير وتسليط الضوء على المنجزات المشتركة.

وأضاف القرقاوي أن التعاون سيتطرق كذلك إلى تطوير البحوث والدراسات لدعم الهوية الوطنية، وتحديد القيم والكفاءات والسلوكيات الإماراتية الأصيلة، وستكون هذه الدراسات مؤلفة ومطورة بشكل مشترك بين الطرفين وسترفع على منصة مجرى، بالإضافة إلى ذلك سيتم التعاون مع الصندوق في مبادرات ومشاريع الهوية الوطنية، ومشاركة البيانات المتعلقة بالمساهمات، والتي تشمل نوع وحجم وأثر المساهمة، وذلك ليتم ذكرها في التقرير السنوي للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية.

وأوضح القرقاوي أن المذكرة تمتد أيضاً إلى مشاركة بيانات شبكة الحاضنات الوطنية لتحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لمجرى التواصل معها، لتعزيز معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية «ESG»، أو دعمها إذا كانت ترتكز على معايير الاستدامة، وتطوير البحوث والدراسات لدعم الهوية الوطنية، ومنها تحديد القيم والكفاءات والسلوكيات الإماراتية.

خطوة استراتيجية

من جانبها، قالت سارة شو: «إن توقيع هذه المذكرة مع صندوق الوطن خطوة استراتيجية تعكس الالتزام الراسخ بتمكين أبناء الإمارات وترسيخ الهوية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية مجرى لتوطيد التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية، وتعاون القطاع الخاص في هذه المنظومة».

وأضافت، أن الغاية من هذه المذكرة تمكين الكفاءات الإماراتية، وتطوير المبادرات التي ترتكز على مبادئ المسؤولية المجتمعية والاستدامة، وتوحيد الجهود الرامية إلى تحقيق الأولويات الاستراتيجية، وذلك من خلال إطلاق مشاريع تنموية رائدة تسهم في تعزيز القيم الوطنية، وبناء مستقبل مشرق ومستدام يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويلبي طموحات الأجيال القادمة.