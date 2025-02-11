إطلاق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2025

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بعنوان «تمكين مستقبل الأجيال القادمة»، والذي يستعرض التوجهات المالية للدولة وأهم الإنجازات المحققة، إلى جانب تحليل شامل للبيانات المالية وغير المالية، بما يعزز الشفافية، ويسهم في رفع مستوى الوعي المالي لدى مختلف فئات المجتمع، وذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025.

ويتناول الكتاب أبرز ملامح الميزانية العامة للاتحاد 2025، مسلطاً الضوء على الاستدامة المالية والتوازن بين الإيرادات والمصروفات، إضافة إلى السياسات المالية، التي تدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، كما يستعرض الجهود الحكومية في تخصيص الموارد، وفق أولويات التنمية الوطنية، بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية «مئوية الإمارات 2071».

وتستهدف الوزارة من خلال إصدار هذا الكتاب تعزيز الشمولية عبر تضمين تحليلات شاملة للبيانات المالية، وغير المالية بهدف تعزيز الثقة وفهم للأولويات المالية لدى كل فئات المجتمع، والتركيز على الإنفاق الاستراتيجي، الذي يخدم أهداف وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة والمبادرات الوطنية، وإبراز الإنجازات والجهود المبذولة من قبل حكومة دولة الإمارات، من خلال الموارد، التي يتم تخصيصها في الميزانية العامة للاتحاد، بما يشمل إنجازات ومستهدفات المبادرات الوطنية، كما عملت الوزارة على إصدار خاص للمجتمع، وذلك لتعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع وعرض المعلومات بطريقة مبسطة.

وتعليقاً على إطلاق الكتاب قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تتبنى وزارة المالية استراتيجية تطويرية للميزانية العامة للاتحاد تستند في رؤيتها إلى توجيهات القيادة الرشيدة، بهدف تحقيق أعلى درجات جودة الحياة والعيش الكريم لأبناء المجتمع، وتحرص الوزارة على دعم التوجهات والاستراتيجيات، لتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف معاليه: «يعكس إصدار الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2025 التزام دولة الإمارات بتحقيق استدامة مالية، تدعم النمو الاقتصادي، وتوفر الموارد اللازمة لتطوير القطاعات الحيوية، ومن خلال التوازن المالي والاستثمار الاستراتيجي، ما يترجم حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين الأجيال القادمة».

وختم معاليه: «تعتمد ميزانية 2025 على استراتيجيات متقدمة تواكب المتغيرات العالمية».

ويتضمن الكتاب السنوي للميزانية العامة للاتحاد 2025 أربعة فصول رئيسية، تقدم رؤية شاملة حول الأداء المالي للحكومة الاتحادية، ومن أبرزها «الملخص التنفيذي»، والذي يقدم لمحة عامة عن الميزانية العامة للاتحاد.

ويستعرض الكتاب السنوي تحقيق الميزانية العامة للاتحاد توازناً كاملاً بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 71.5 مليار درهم، ما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد الوطني.