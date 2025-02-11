الإمارات نقطة انطلاق شركات الـ «يونيكورن» إلى العالمية

شكلت الإمارات على مدار عقود طويلة نقطة انطلاق للعديد من الشركات الناشئة التي باتت اليوم من شركات «اليونيكورن» الرائدة على مستوى العالم، وتفخر الإمارات بوجود نحو 1000 شركة ناشئة، من بينها خمس مليارية «يونيكورن» تقود صناعات المستقبل، مثل التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الغذاء والتكنولوجيا العقارية.

ورسخت الدولة منظومة متفردة داعمة لنمو قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، انطلاقاً من أهمية هذا القطاع في دعم خطط التنمية المستدامة والنهوض بالاقتصاد الوطني.

وانطلاقاً من الإمارات، بات حلم الشركات الناشئة بالوصول إلى نادي «اليونيكورن» واقعاً ملموساً، خاصة بعد أن أمنت لهم الدولة كافة المحفزات ومقومات النجاح لتحقيق هذا الهدف.

مبادرات

و«اليونيكورن»، مصطلح اقتصادي عالمي يطلق على الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار، وعلى مدار عقود أطلقت الدولة العديد من المبادرات الداعمة للشركات الناشئة والمتوسطة، من أبرزها تأسيس مدينة دبي للإنترنت عام 1999، لتكون منطقة اقتصادية حرة وقاعدة استراتيجية لشركات التكنولوجيا التي تستهدف الأسواق الناشئة، وباتت بعد أكثر من عقدين من النمو والتطور نقطة انطلاق للعديد من شركات «اليونيكورن» العالمية.

وتعد الإمارات وجهة مثالية للعديد من الشركات والكيانات الاستثمارية العالمية، إذ تتميز الدولة ببيئة مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتطور في ظل ما تقدمه لها من حوافز مميزة ما يمكنها في نهاية المطاف من التوسع وتحقيق النمو المستدام.

وفي الآونة الأخيرة، استثمرت شركة «مايكروسوفت» 1.5 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي «جي 42»، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ما عزز مكانة الإمارات كقائدة عالمية في تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجالات مثل التشفير والتكنولوجيا المالية، وغيرها من الأسواق الناشئة.

وتستهدف الإمارات اجتذاب 20 شركة، مما يسمى بالشركات الناشئة المليارية «اليونيكورن» بحلول 2031.

كما تستهدف دبي إنشاء 30 شركة «يونيكورن» بحلول 2033 في بعض القطاعات القوية مثل السفر والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية.

وحجزت 5 شركات ناشئة بالإمارات مكاناً في نادي الـ «يونيكورن»، وتصدرت القائمة «فيستا جلوبال» الإماراتية لحلول الطيران الخاص، والتي بلغت قيمتها السوقية 2.5 مليار دولار، بحسب «بلومبيرغ»، نقلاً عن بيانات «سي بي آي إنسايتس».

كما ضمت القائمة «كيتوبي» الإماراتية للمطابخ السحابية بقيمة 1.55 مليار دولار، و«تابي» الإماراتية بقيمة 1.5 مليار دولار، وشركة الخدمات التكنولوجية الإماراتية «أندلوسيا لابس»، ومجموعة «دوبيزل» للإعلانات المبوبة بقيمة مليار دولار لكل منهما.

تجدر الإشارة إلى أن عدد شركات اليونيكورن حول العالم وصل إلى 1200 شركة، وتصدرت قائمة الشركات الناشئة التي حصلت على أعلى تقييم حتى نهاية 2024، «بايت دانس»، التي تأسست في الصين عام 2017.