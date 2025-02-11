العقار الافتراضي .. نقلة نوعية بدعم التحول التكنولوجي

قال علي حسن، الرئيس التنفيذي لشركة «إيفست»، إن سوق العقارات الافتراضي يلقى طلباً واضحاً في الإمارات، ولا سيما في دبي، من قبل المستثمرين كونه يحقق لهم فكرة الاستثمار من بعد، مستفيدين بشكل واضح من النقلة التكنولوجية الضخمة التي تتمتع بها الدولة، متضمنة في ذلك العقارات كافة المتاحة للمستثمرين وفرصة الشراء حسب نوع العقار المطلوب مثل الفلل والشقق السكنية والمكاتب.

وأضاف أن بحوث السوق تؤكد نمو سوق العقارات عبر تقنيات الميتافيرس بمعدل سنوي 31% في السنوات الثلاث المقبلة مع زيادة حركة العرض، فتسعى الكثير من الشركات إلى بناء مجتمعات استثمارية خاصة بها، كما أن تطور وانتشار محافظ المدفوعات الرقمية والعملات الافتراضية بشكل واضح محلياً يدعم ذلك بشكل قوي.

وأكد أهمية التحول الرقمي المتسارع في البنية التكنولوجية داخل الإمارات نحو سلاسل البلوكتشين والتي تعد إطاراً سلساً لتداول واستثمار الأصول الافتراضية مثل العملات المشفرة، فتوفر عدداً من الجهات التنظيمية، كسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة، بيئة سلسة وآمنة لتلك المعاملات، بما يزيد من انتشارها.

ووفق تقرير حديث صدر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors»، من المتوقع أن ينمو حجم سوق البلوكتشين في الإمارات بمعدل نمو سنوي يبلغ 42% في السنوات الخمس مدفوعاً بسياسات الدولة والمبادرات الحكومية والهيئات التنظيمية في الإمارات المحفزة نحو المنظومة الرقمية المستقبلية ومنها استراتيجية الإمارات للبلوكتشين التي أطلقتها من عدة سنوات والتي تستهدف تحويل 50 % من المعاملات الحكومية الرقمية للمنظومة المتطورة، إلى جانب استراتيجية دبي أولَ وجهة تعمل بمنظومة سلاسل الكتل المتطورة بطاقتها الكاملة إضافة إلى الجهود المحلية والخطط الرامية لتشجيع الشركات الناشئة على التركيز على تكنولوجيا البلوكتشين بتشجيع المستثمرين المحليين ومن الدول الأجنبية على الاستثمار ثم تعزيز نمو السوق في الدولة.