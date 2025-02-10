مجلدات ومطبوعات في "قمة الحكومات" تلقي الضوء على شخصيات عالمية بارزة

سيكون المشاركون والحضور في القمة العالمية للحكومات 2025 على موعد مع الاطلاع على مجلدات ومطبوعات تلقي الضوء على أهم القضايا التي تناولتها القمة خلال السنوات الماضية والشخصيات العالمية التي شاركت فيها على سبيل المثال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي والملياردير الأمريكي إيلون ماسك ورئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد وغيرهم من الشخصيات البارزة والهامة.