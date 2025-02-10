قادة دول ورؤساء حكومات يقدمون تصوراتهم للتحولات العالمية

تطلق القمة العالمية للحكومات 2025 رؤى وتصورات استراتيجية لتمكين حكومات العالم من التعامل مع أهم التحولات والتغيرات في مختلف القطاعات، وذلك عبر أجندة من الفعاليات الشاملة التي يتحدث خلالها عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات ونخبة من أبرز قادة القطاعات الرئيسية الكبرى.

تستضيف القمة حوارات مع أبرز قادة القطاعات الحيوية الكبرى للحديث عن أهم التحولات التي تشهدها هذه القطاعات وتأثيرها على تنمية المجتمعات، وخططهم وتصوراتهم لتسريع التقدم والتطوير ضمن هذه المجالات الحيوية.

كلمات رئيسية

ويلقي كل من فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت، ودولة شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية كلمات رئيسية ضمن أجندة اليوم الأول.

كما يلقي معالي فيليكس أولوا نائب رئيس جمهورية السلفادور كلمة رئيسية في مستهل جلسات عدة حول «الكفاءة الحكومية».

ويشهد «منتدى تبادل الخبرات الحكومية»، في اليوم الأول، كلمة رئيسية للملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني، ومشاركة فخامة جيلكا تسيفانوفيتش رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وفخامة أندريه نيرينا راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، ومعالي غاليمجان قويشيبايف نائب رئيس الوزراء رئيس مكتب حكومة كازاخستان، فيما يشهد «منتدى الخدمات الحكومية» كلمة رئيسية لفخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، فيما يتحدث معالي ميلوجكو سبايتش رئيس وزراء مونتينيغرو في «منتدى مستقبل التنقل»، وتلقي معالي إيفيكا سيلينا رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا كلمة رئيسية في «منتدى التوازن بين الجنسين»، ويتحدث معالي الدكتور ديفيد سينجه رئيس وزراء جمهورية سيراليون خلال جلسة «الثورة الاقتصادية القادمة برؤية أفريقية»، فيما يتحدث البروفيسور كلاوس شواب رئيس مجلس الأمناء للمنتدى الاقتصادي العالمي، في جلسة «الحكومات في عصر الذكاء الاصطناعي».

وتضم فعاليات اليوم الثاني كلمتين رئيسيتين لكل من فخامة أنورا كومارا ديساناياكي، رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، ومعالي إيفيكا سيلينا، رئيسة وزراء جمهورية لاتفيا، إضافة إلى جلستين حواريتين لكل من فخامة زيليكا تسفيانوفيتش، رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وفخامة غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا.

ويشارك أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر في جلسة متخصصة في القطاع السياحي، تحمل عنوان «ما هو التحدي الأكبر لمستقبل السياحة؟»، وفي منتدى الاقتصادات الناشئة، يلقي معالي لي ثانه تونج، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، كلمة رئيسية. فيما يلقي معالي ميلوجكو سبايتش، رئيس وزراء مونتنيغرو كلمة رئيسية في مستهل مناقشات حول مستقبل الاستثمار. وفي جلسة بعنوان «حالة العالم العربي»، ضمن فعاليات اليوم الثاني أيضاً، يتحدث كل من معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. فيما تتحدث معالي جريتشين ويتمبر، حاكمة ولاية ميشيغان الأمريكية في جلسة بعنوان «بناء قادة الغد.. هل يبدأ من المجتمع أم المدرسة؟».

أحداث رئيسية

وتشمل أبرز أحداث اليوم الثالث كلمة رئيسية لفخامة برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا، وكلمة رئيسية لفخامة خوسيه راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وكلمة رئيسية لمعالي بيدرو أليانا رودريغيز نائب رئيس جمهورية باراغواي، وكلمة رئيسية للسيدة الأولى لويز أرانيتا ماركوس حرم الرئيس الفلبيني، وحواراً مع معالي محمد يونس كبير مستشاري الحكومة المؤقتة في جمهورية بنغلاديش الشعبية.

كما يتحدث معالي جيريميا مانيل رئيس وزراء جزر سليمان، ومعالي د. روزفلت سكيريت رئيس وزراء كمنولث دومينيكا في جلسة «بين الجاهزية والاستجابة.. كيف نقيس نجاح الحكومات؟».

ويشارك قادة أبرز المنظمات الدولية في عدد من الأحداث المهمة على أجندة فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، حيث تشهد جلسات حوار مستقبل الديموغرافيا، جلسة بعنوان «تأثير التوترات والأزمات على المجتمعات» ويشارك فيها معالي بيير كراهنيول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، ومعالي فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تشارك معالي أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة «اليونسكو»، في جلسة «كيف تحيي الثقافة المدن بعد الأزمات؟»، فيما تشارك معالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المالية العامة للدول العربية.

وضمن الأحداث المهمة التي يشارك فيها قادة القطاعات الكبرى تستضيف القمة العالمية للحكومات 2025، حواراً مع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركات «سبيس إكس» و«تيسلا» و«إكس»، إضافة إلى حوار مع سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل وألفابيت، كما يشارك جوزيف تساي الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة علي بابا في جلسة «هل نشهد صعود امبراطورية تكنولوجية جديدة؟».

كما تجمع جلسة حوارية ضمن القمة قادة الإعلام العالمي، يشارك فيها السير مارك تومبسون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشبكة «سي إن إن العالمية»، وألمار لاتور الرئيس التنفيذي لـ«داو جونز» وأندرو سولينجر الرئيس التنفيذي لـ«فورين بوليسي»، وجيسيكا سييلي الرئيس التنفيذي لـ «تايم» ويحاورهم ستيفن بيرتوني، مساعد مدير التحرير في فوربس.

ويشارك عدد من أهم العلماء والمفكرين ومن بينهم الحائزين على جائزة نوبل، حيث يتحدث البروفيسور جيمس روبنسون الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2024، أستاذ دراسات النزاعات الدولية في جامعة شيكاغو في جلسة بعنوان «هل يمكن أن تتخطى الدول ماضيها؟»، كما يتحدث البروفيسور إيان جولدين، أستاذ في العولمة والتنمية في جامعة أكسفورد، في جلسة بعنوان «انخفاض عدد السكان.. أزمة عالمية أم مرحلة جديدة؟».